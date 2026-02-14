زد إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على حرس الحدود

نجح فريق زد في التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على حرس الحدود بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس مصر.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، وتقدم محمد حمدي زكي بهدف لصالح حرس الحدود في الدقيقة 69.

وفي المقابل أحرز هدف تعادل زد في الوقت الأصلي من اللقاء، اللاعب ماتا ماجاسا في الدقيقة 75 من عمر المباراة

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك يعد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر موسم 2024-2025.