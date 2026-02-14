مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

2 0
18:00

بترو أتليتكو

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

1 0
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

زد

جميع المباريات

زد إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على حرس الحدود

كتب - محمد عبد السلام:

06:44 م 14/02/2026
    خلال مباراة زد وحرس الحدود
    خلال مباراة زد وحرس الحدود (4)
    خلال مباراة زد وحرس الحدود (2)
    خلال مباراة زد وحرس الحدود (6)
    خلال مباراة زد وحرس الحدود (5)
    خلال مباراة زد وحرس الحدود (7)
    خلال مباراة زد وحرس الحدود (8)
    خلال مباراة زد وحرس الحدود (3)

نجح فريق زد في التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على حرس الحدود بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس مصر.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، وتقدم محمد حمدي زكي بهدف لصالح حرس الحدود في الدقيقة 69.

وفي المقابل أحرز هدف تعادل زد في الوقت الأصلي من اللقاء، اللاعب ماتا ماجاسا في الدقيقة 75 من عمر المباراة

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك يعد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر موسم 2024-2025.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق زد حرس الحدود كأس مصر

