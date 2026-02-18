إعلان

فيات تطلق سيارتها Topolino كورالو الصغيرة بسعر يعادل 550 ألف جنيه.. صور

كتب : مصراوي

02:33 م 18/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فيات Topolino Corallo الكهربائية
  • عرض 4 صورة
    فيات Topolino Corallo الكهربائية
  • عرض 4 صورة
    فيات Topolino Corallo الكهربائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تورينو - (د ب أ):

أعلنت شركة فيات عن إطلاق سيارتها الكهربائية Topolino الصغيرة باللون الأحمر المرجاني Corallo نظير سعر يبلغ 9990 يورو (550 ألف جنيه مصري) تقريبًا، وذلك إلى جانب الموديل بالطلاء الأخضر الفاتح "Verde Vita" والمتوفر نظير سعر يبلغ 9890 يورو.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها الكهربائية Topolino Corallo الجديدة تأتي بطول 2.53 متر وعرض 1.40 متر لتشعل نار المنافسة مع ستروين Ami وأوبل Rocks.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك كهربائي بقوة 6 كيلووات، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س.

وتتضافر جهود المحرك مع بطارية بسعة 5.4 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل 75 كلم وفقا لمعيار WMTC، بينما يتم شحن البطارية في زمن يقل عن 4 ساعات.

وتشتمل المقصورة الداخلية على شاشة عرض بقياس 5.7 بوصة لوضوح أفضل.

سيارات فيات السيارات الكهربائية فيات Topolino

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
حوادث وقضايا

"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
تحدي المعرفة.. مصراوي يطلق فوازير "لعبة التوأم" في رمضان
رمضان ستايل

تحدي المعرفة.. مصراوي يطلق فوازير "لعبة التوأم" في رمضان
بإطلالات رمضانية.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في أحدث ظهور بمناسبة شهر رمضان
دراما و تليفزيون

بإطلالات رمضانية.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في أحدث ظهور بمناسبة شهر رمضان
"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
حوادث وقضايا

"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
الفلكية الأردنية: لا توجد موّثقة لظهور هلال رمضان أمس
أخبار وتقارير

الفلكية الأردنية: لا توجد موّثقة لظهور هلال رمضان أمس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة