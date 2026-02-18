فيات تطلق سيارتها Topolino كورالو الصغيرة بسعر يعادل 550 ألف جنيه.. صور
تورينو - (د ب أ):
أعلنت شركة فيات عن إطلاق سيارتها الكهربائية Topolino الصغيرة باللون الأحمر المرجاني Corallo نظير سعر يبلغ 9990 يورو (550 ألف جنيه مصري) تقريبًا، وذلك إلى جانب الموديل بالطلاء الأخضر الفاتح "Verde Vita" والمتوفر نظير سعر يبلغ 9890 يورو.
وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها الكهربائية Topolino Corallo الجديدة تأتي بطول 2.53 متر وعرض 1.40 متر لتشعل نار المنافسة مع ستروين Ami وأوبل Rocks.
وتعتمد السيارة على سواعد محرك كهربائي بقوة 6 كيلووات، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س.
وتتضافر جهود المحرك مع بطارية بسعة 5.4 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل 75 كلم وفقا لمعيار WMTC، بينما يتم شحن البطارية في زمن يقل عن 4 ساعات.
وتشتمل المقصورة الداخلية على شاشة عرض بقياس 5.7 بوصة لوضوح أفضل.