تحول احتفال عيد ميلاد طالبة جامعية تركية تدعى رمزية هوروز إلى مأساة، بعد أن أدت كعكة تناولتها إلى وفاتها إثر صدمة تحسسية شديدة.

وأكد زملاؤها أنهم طلبوا من المخبز تجهيز الكعكة دون بيض، نظرا لحساسية الفتاة المعروفة، إلا أن الكعكة تسببت في ظهور أعراض حادة فور تناولها.

وشملت الأعراض ضيق التنفس وانهيار وظائف الجسم، ما استدعى نقلها إلى المستشفى حيث توفيت بعد 20 يوما من المعاناة، وفقا لصحيفة "تركيا الآن".

وألقت السلطات التركية القبض على عدد من موظفي المخبز بتهمة الإهمال الذي أدى إلى الوفاة.

فيما جرى إرسال عينات من الكعكة إلى مختبرات إسطنبول لإجراء الفحوصات النهائية، وسط موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

