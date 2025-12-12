كتب - محمود عبده:

شهد حفل زفاف في ولاية هيماتشال براديش الهندية لحظات مروعة، بعدما انهار سقف منزل طيني فوق عشرات المدعوين خلال فقرات الغناء والرقص التقليدي، محولا أجواء الفرح إلى حالة فوضى وذعر في ثوان معدودة.

وقعت الواقعة في قرية شاهوا التابعة لبانتشايات جونجرا في قسم تشوراه الفرعي، حيث احتشد الأهالي داخل منزل قديم للاحتفال بالمراسم.

وبينما كان الحاضرون يشاركون في الرقص والغناء الشعبي، انهار السقف بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابة 28 شخصا، غالبيتهم من النساء.

وسارع الأهالي إلى عمليات الإنقاذ قبل وصول الطواقم الطبية، حيث نقلوا المصابين إلى المستشفى المدني في تيسا باستخدام مركبات خاصة. وتبين أن بين المصابين 20 امرأة ورجلين و6 أطفال، فيما نقل ثلاثة منهم إلى كلية بانديت جواهر لال نهرو الطبية الحكومية في تشامبا بعد إصابتهم بجروح خطيرة.

وأظهرت لقطات 4K صورتها طائرة مسيرة اللحظة التي بدأ فيها السقف بالانهيار نتيجة جلوس عدد من الأشخاص فوقه خلال مراسم الزفاف، لتعم بعدها حالة من الهلع بين الموجودين.

