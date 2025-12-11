ناسا تفقد الاتصال بمركبتها "مافن" التي تدور حول المريخ منذ عقد

كيب كانافيرال، فلوريدا - (أ ب)

فقدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الاتصال بمركبة فضائية كانت تدور حول المريخ منذ أكثر من عقد.

وتوقفت المركبة "مافن" فجأة عن التواصل مع المحطات الأرضية خلال مطلع الأسبوع. وقالت وكالة ناسا هذا الأسبوع إن المركبة كانت تعمل بشكل طبيعي قبل أن تختفي خلف الكوكب الأحمر، وعندما عادت للظهور، لم يكن هناك سوى الصمت.

وبعد إطلاقها في 2013، بدأت المركبة "مافن" دراسة الغلاف الجوي العلوي للمريخ وتفاعله مع الرياح الشمسية، وذلك بمجرد وصولها إلى الكوكب الأحمر في العام التالي.

وتوصل العلماء في نهاية الأمر إلى تحميل الشمس مسؤولية فقدان المريخ لمعظم غلافه الجوي في الفضاء عبر العصور، مما حوله من كوكب رطب ودافئ إلى الكوكب الجاف والبارد الذي هو عليه الآن.

وعملت مركبة "مافن" أيضا كحلقة وصل للاتصالات لعربتي ناسا الاستكشافيتين على المريخ، "كيوريوسيتي" و"بيرسيفيرانس".

وقالت وكالة ناسا إن تحقيقات هندسية تجري حاليا.