نقيب البيطريين: ظاهرة كلاب الشوارع ستنتهي في هذه الحالة (فيديو)

قال الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، إن أزمة الكلاب الضالة في الشوارع يتم تسميتها الآن بـ"أزمة الكلاب الحرة"، مؤكدًا أنه لا يوجد عدد محدد لهذه الكلاب في مصر، وأن جميع الأرقام المتداولة ليست دقيقة وتعتمد فقط على تقديرات وتوقعات.

جاء ذلك خلال بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وأضاف نقيب البيطريين: "دلوقتي لبدء العمل على مشكلة الكلاب الحرة لازم عدد تقريبي ليها، ثم وضع خطة لذلك.. هل تطعيم الكلاب دي كلها؟ فبالتالي محتاج أمسكها بطريقة معينة وبتاخد نوع من التخدير البسيط علشان أقدر أتحكم فيها، وبالتالي الخطوة التانية أبتدي أديها التطعيم ضد مرض السعار".

وأوضح الدكتور مجدي حسن أن الخطة تشمل أيضًا النظر في إجراء عمليات تعقيم، قائلًا: "هل أبدأ أعمل عملية تعقيم للأنثى بحيث متخلفش تاني أو الذكر؟ والتعقيم محتاج عيادة مجهزة، وهناك تكلفة لذلك".

وتابع نقيب البيطريين حديثه حول الخطوات التالية بعد التعقيم: "بعد ذلك، الرعاية، حتى يتخطى فترة نقاهته، وسيحتاج إلى إطعامه وشربه، وبعد فترة النقاهة هل سيتم جعله في الشارع مرة تانية أم سيتم وضعه في مراكز إيواء، وهذه مكلفة وتحتاج عيادة".

وأشار إلى أنه في حال إعادة الكلاب مرة أخرى إلى الشارع، فهناك ضوابط أساسية يجب الالتزام بها: "هترجع للشارع يبقى لازم تأكله بانتظام ولازم الأكل يكون مصاحب للشرب، لأن الأكل لو كل وملقاش مصادر مياه بيكون عنده الشراسة بتاعته، ولازم تبعده عن مناطق البيوت والمدارس والسوبر ماركت، وأي تجمعات الناس، ولازم الأكل يكون صحي وتنضف المكان بعد ما يخلص أكله".

