كتب – سيد متولي

أصبحت مسابقة أقوى امرأة في العالم مثيرة للجدل عندما تم تجريد الفائزة، جيمي بوكر، من لقبها بعد أن اكتشف المنظمون أنها "ذكر بيولوجيًا"، والتي تعرف نفسها الآن على أنها امرأة.

وتم استبعاد الرجل الأمريكي بعد أيام قليلة من فوزه ببطولة العالم لألعاب الرجل القوي 2025، والتي أقيمت في أرلينجتون بولاية تكساس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبعد استبعاد جيمي بوكر، توجت البريطانية أندريا تومسون بلقب أقوى امرأة في العالم، فيما جاءت الأسترالية أليرا جوي كاولي في المركز الثاني.

وصرح المنظمون في منشور على إنستجرام: "يبدو أن رياضية، ذكر بيولوجيا، تعرف نفسها الآن كأنثى، شاركت في فئة السيدات المفتوحة".

وأضاف المنشور أن المسؤولين لم يكونوا على علم بهذه الحقيقة قبل انطلاق البطولة، وأنهم فتحوا تحقيقًا عاجلًا.

وصرح المنظمون أنهم لو علموا أن بوكر ذكر، لما سمح لها بالمشاركة، وأضافوا: "نحن واضحون - لا يسمح للمتسابقين بالمشاركة إلا في الفئة التي يعتمدون فيها على الجنس البيولوجي المسجل عند الولادة".

وأعرب المنظمون أيضًا عن خيبة أملهم نيابة عن جميع الذين شاركوا بنزاهة في المسابقة، وكيف حول الاهتمام عن جهودهم.

