في عالم مليء بالضغوط اليومية والسرعة، كثيرًا ما نبحث عن ملاذٍ بسيط لتهدئة النفس وتصفية الفكر.

واحدة من الوسائل التي يلجأ إليها البعض للهروب من زحمة التوتر الاعتماد على الأحجار الكريمة تلك الهبات الطبيعية القديمة

إليك أبرز 5 من هذه الأحجار وفق "HowStuffWorks".

حجر الصفاء والهدوء العقلي

يُعتبر الجمشت من أشهر الأحجار الكريمة ذات السمعة الواسعة في تخفيف التوتر وبث طاقة هادئة.

ويُقال إن طاقته البنفسجية تُساهم في تهدئة العقل، خفض القلق، وتسهيل النوم، كما تساعد على تنقية الذهن من الأفكار المتراكمة.

حجر الكوارتز

لونه الوردي الناعم يجعل من الروز كوارتز رمزًا للهدوء والرقة، يُقال إن هذا الحجر يعزز الحب الذاتي، يهدئ المشاعر المقلقة ويحسن الاستقرار العاطفي، ما يُساهم في خفض التوتر الناتج عن ضغوط الحياة أو العلاقات.

اللازورد

يمتاز اللازورد بلونه الأزرق العميق، ويُرتبط في التقاليد القديمة بالحكمة والنقاء الداخلي، ويُقال إنه يساعد على تصفية الذهن، دعم التركيز، وتخفيف الضغوط الذهنية.

الكوارتز الشفاف

من الأحجار المتعددة الاستخدامات في عالم الكريستالات كثير من المهتمين يصفونه بأنه يُساعد على تنقية الطاقة، تعزيز التركيز، وتقديم دعم عام للجهاز العصبي والنفسي.

الطورمالين الأسود

لمن يشعر بثقل الأفكار أو توتر مستمر نتيجة بيئة متعبة أو ضغط عمل، يُوصى في بعض التقاليد بالطُّورمالين الأسود، يمتص الطاقات السلبية، ويعيد توازن الجهاز العصبي.