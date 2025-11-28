قرار غير مألوف اتخذته إحدى الدول الأوربية خلال الأيام الماضية، يقضي بمنع إطعام الكلاب الضالة، بالأماكن العامة، للحد من الحوادث التي تتسبب بها للعابرين، وكثير منهم أطفال.

في محافظة إسطنبول بتركيا، أرسلت السلطات تعميما إلى الأحياء البلدية يستهدف الحد من المخاطر التي قد تهدد الصحة والسلامة العامة، لذلك منعت إطعام الكلاب الضالة "دون رقابة"، في المؤسسات الصحية والتعليمية، والمطارات، ودور العبادة، والحدائق، والطرق، والملاعب.

بحسب بيان صادر عن المحافظة فإن التعميم الذي نشرت نصه وسائل إعلام تركية، لم يتضمن عقوبات على المخالفين، ولا آلية تتيح للراغبين إطعام الحيوانات دون مخالفة التعميم، بينما طالب المسؤولين المعنيين بعدم السماح بأي خلل في عملية التنفيذ.

وقبل إصدار ذلك التعميم، ظهر داوود غول، محافظ إسطنبول، في مقابلة تلفزيونية، قال فيها إن إطعام الكلاب في الأماكن العامة، بشكل منتظم، يدفع تلك الحيوانات إلى التجمع والدفاع عن تلك المناطق، ومهاجمة حيوانات أخرى وحتى العابرين، مشيرا إلى أن خطة نقل الكلاب الضالة من شوارع مدينة إسطنبول إلى محميات طبيعية مسورة، لا تسير وفق المخطط رغم تخصيص أراضٍ للبلديات المحلية لمناطق المدينة الكبيرة التي يعيش فيها 16 مليون نسمة.

وأوضح أنه على البلديات الفرعية في المدينة، على إنشاء محميات طبيعية للكلاب الضالة على وجه السرعة، وتسريع عمليات جمع تلك الكلاب وتعقيمها ونقلها لتلك المحميات ضمن خطة حكومية انطلقت العام الماضي على مستوى البلاد، إذ يقدر عدد الكلاب الضالة بالملايين.

