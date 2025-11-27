كتب- أحمد الضبع:

تحولت نسخة نادرة من العدد الأول لكوميكس "سوبرمان #1"، التي اكتشفت في علية منزل في كاليفورنيا العام الماضي، إلى الأغلى في تاريخ الكتب المصورة بعد أن بيعت في مزاد بمبلغ قياسي قدره 9.12 مليون دولار.

وكشف 3 إخوة من شمال كاليفورنيا النقاب عن العدد أثناء تنظيف علية والدتهم بعد وفاتها، وقد وضعت نسخة الكوميكس التي صدرت عام 1939 في صندوق كرتوني، محمية بمجموعة من الجرائد القديمة، لكنها ظلت محفوظة بشكل ممتاز، حتى وصفتها دار المزادات هيريتج أوكشنز في دالاس بأنها أفضل نسخة تم تقييمها على الإطلاق، بحسب شبكة "CNN".

وأوضحت دار المزادات أن الإخوة الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسين والستين، وجدوا أثناء تنظيف ممتلكات والدتهم مجموعة من أعداد قديمة لسلسلة Action Comics ، التي قدمت شخصية سوبرمان للعالم لأول مرة، لكن نسخة "سوبرمان #1" كانت الأكثر قيمة لأنها تضمنت أول ظهور لاسم كلارك كينت في كوميكس مستقل بعد تحول الشركة إلى ما يعرف اليوم بـDC.

وأكد الإخوة أن والدتهم كانت قد أخبرتهم دائمًا بوجود مجموعة ثمينة من الكوميكس، لكنهم لم يشاهدوا النسخ النادرة بأنفسهم إلا بعد رحيلها.

وأضاف الأصغر بينهم في تصريح نشرته دار المزادات: "هذه النسخة لم تكن مجرد مقتنيات، بل شهادة على الذاكرة والعائلة والطرق غير المتوقعة التي يعيد بها الماضي نفسه إلينا".

وأشار إلى أن الكوميكس كانت ملاذا ثمينا» لهم أثناء نشأتهم في شقة ضيقة، وأن الصندوق ظل مخفيًا في علية المنزل حتى فترة عيد الميلاد الماضي، قبل أن يتم اكتشافه مجددًا.

وأوضحت دار المزادات أن السبب وراء تقدير النسخة بهذا السعر ليس فقط حالتها الممتازة، بل أيضا كونها جزءا من أول طباعة لشركة DC تضمنت نصف مليون نسخة.

ولفت نائب رئيس هيريتج أوكشنز، لون ألين، إلى أن "سوبرمان #1" يمثل علامة فارقة في تاريخ الثقافة الشعبية، وأن النسخة الحالية تحمل قصة تستحق فيلما سينمائيا.

