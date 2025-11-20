قد يكون التمويه طبعة عصرية في أماكن أخرى، ولكن في العديد من البلدان، محظور على المدنيين، ويعمل التمويه عن طريق استخدام ألوان وأنماط محددة لجعل الأشياء أو الأشخاص يمتزجون مع محيطهم.

ويعتمد اختيار اللون على البيئة، حيث تعد الظلال الخضراء مثالية للغابات والأدغال، وتستخدم درجات اللون البني في المناطق الصحراوية، بينما تناسب الأنماط البيضاء أو الرمادية أو السوداء التضاريس الثلجية أو الجليدية، ويساعد مزيج الألوان والتصميمات غير المنتظمة على تقسيم الخطوط العريضة، ما يجعل من الصعب اكتشاف مرتديها.

ويرتبط التمويه بقوات الأمن الوطني، عندما يرتدي المدنيون أنماطا مشابهة، فقد يسبب ذلك ارتباكا أو ينظر إليه على أنه محاولة لانتحال صفة الجنود، والعديد من الدول ذات التاريخ الطويل من الصراعات أو التقاليد العسكرية العريقة، وخاصة في أفريقيا تأخذ هذه المسألة على محمل الجد.

نيجيريا

في نيجيريا، تمنع الحكومة بشدة المدنيين من ارتداء الملابس المموهة أو أي ملابس تشبه الزي العسكري، ويسمح قانونيا فقط لأفراد القوات المسلحة بارتداء هذه المطبوعات، وقد تؤدي المخالفات إلى الاعتقال أو السجن، بحسب تايمز أوف إنديا.

أوغندا

تطبق أوغندا الحظر على الملابس المموهة، يحمي القانون نمط الزي العسكري، ولا يسمح للمدنيين، سواء كانوا محليين أو سياحا، بارتدائه، ويشمل الحظر حتى القبعات والحقائب والإكسسوارات ذات الأنماط المموهة.

زامبيا

يحظر ارتداء الملابس المموهة على أي شخص خارج الجيش في زامبيا، وترى السلطات في هذا التقييد وسيلة لمنع انتحال صفة أفراد الأمن، وينصح المسافرون بارتداء ملابس عادية بدلا من ذلك.

زيمبابوي

في زيمبابوي، يعد ارتداء الزي العسكري المموه جريمة جسيمة على المدنيين، وسنت هذه اللائحة لمنع العامة من انتحال صفة أفراد الجيش أو الجماعات المتمردة، حتى ارتداء زي عسكري جزئي قد يؤدي إلى استجواب الشرطة.

غانا

تحظر قوانين غانا على المدنيين ارتداء الملابس المموهة في الأماكن العامة، وينطبق هذا الحظر على السكان والسياح على حد سواء، وتنفذه القوات المسلحة الغانية بصرامة، وغالبا ما يربط السكان المحليون الملابس المموهة بعدم احترام الجيش.