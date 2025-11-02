امرأة تتفاخر بأطول لسان في العالم.. مقاسه غريب

حققت الأمريكية شانيل تابر، البالغة من العمر 34 عاما، شهرة واسعة بعد حصولها على لقب موسوعة جينيس للأرقام القياسية كصاحبة أطول لسان في العالم، بطول 3.8 بوصة (9.75 سم) أطول من مصباح كهربائي متوسط الحجم.

ولدت تابر في كاليفورنيا، وتتمتع بقدرة فريدة على استخدام لسانها لأداء حيل ممتعة، من قلب أكواب بلاستيكية إلى لمس أنفها وأسفل ذقنها، وحتى لف الملعقة حوله. لكنها تقول إن أفضل رد فعل يثير ضحكها هو صدمة الناس عند رؤيتهم طول لسانها: "يصرخ الناس أو يصرخون من الصدمة أو الرعب، وهذا رد فعلي المفضل لأنه يضفي لمسة دراماتيكية ومسلية"، بحسب صحيفة "الجرديان".

بدأت شهرة تابر بعد أن أظهرها مقطع فيديو على يوتيوب وهي تبرز لسانها، ولاقت إعجاب المستخدمين حول العالم.

ودعتها موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2010 إلى لوس أنجلوس لقياس لسانها رسميًا، حيث تفوقت بفارق ضئيل على منافستين أخريين لتتوج باللقب، متجاوزة متوسط طول لسان النساء بمقدار 1.9 سم والرجال بنحو 1.2 سم.

ولم يقتصر تأثير هذا الإنجاز على الشهرة المحلية، بل منحها فرصة السفر دوليًا، شملت زيارة ميلانو والمشاركة في حملة تصويرية للعلامة التجارية الإيطالية ديزل، حيث ظهرت بلسانها مطليًا باللونين الأزرق والأخضر، إلى جانب حاملين آخرين لأرقام قياسية عالمية.

وقالت تابر عن هذا الإنجاز: "أنا أحب المرح والأشياء السخيفة مثل هذه، وهي تمنحني فرصة لرؤية أجزاء من العالم لم أرها من قبل".