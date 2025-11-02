لماذا تُطلَى الطائرات باللون الأبيض دائمًا؟.. اعرف السر

هل لاحظت يومًا أن جميع الطائرات تقريبًا حول العالم تتشارك اللون نفسه الأبيض؟ من طائرات الركاب الضخمة إلى الطائرات الخاصة الفاخرة، يكاد يكون اللون الأبيض الخيار المهيمن في سماء العالم.

ورغم بساطته، فإن هذا القرار ليس مجرد تفضيل جمالي، بل خيار مدروس بعناية.

في هذا التقرير يستعرض لكم موقع مصراوي "لايف استايل"، سر طلاء الطائرات باللون الأبيض وفق ما جاء في موقعي "New York Post"، "Simple Flying".

1- الانعكاس الحراري

اللون الأبيض يعكس أشعة الشمس ويُقلل من امتصاص الحرارة هذا الأمر مهم جدًا للطائرات التي تتعرض للشمس مباشرة أثناء الوقوف على الأرض أو في أماكن التعرض للضوء القوي، فهو يُخفف الضغط على أنظمة التبريد الداخلي.

على سبيل المثال، مدونة Flightradar24 تشرح أن اللون الأبيض يُساعد في الحفاظ على درجة حرارة الهيكل منخفضة أثناء الطيران بسرعات عالية، ويُقلل الإجهاد الحراري على الأجزاء.

أبيض الطلاء يُعد وسيلة فعالة لتقليل تسخين المقصورة أو سطح الطائرة عند تعرضها للشمس المباشرة.

2- سهولة الكشف عن العيوب والصيانة

الطلاء الأبيض يجعل أي شقوق، خدوش، بقع زيت أو تسريب سائل تُلاحظ بسرعة أكبر مقارنة بالألوان الداكنة هذا الأمر يُسهل عمليات التفتيش الدورية التي تضمن سلامة الطائرة.

والصيانة تكون أبسط عندما يكون السطح أبيضًا، لأن التآكل والضرر يظهران بوضوح، كما أن اللون الأبيض يُسهل اكتشاف الشقوق والتشوهات بسرعة أثناء فحص الطائرة.

3- مقاومة التلاشي وتقليل إعادة الطلاء

ألوان الطلاء الداكنة تتأثر أكثر بالأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية، فتبهت أسرع أما الأبيض فيُظهر تلاشيًا أقل، مما يؤجل الحاجة لإعادة الطلاء المكلفة.

والطلاء الأبيض يتحمل الزمن أفضل من الألوان الداكنة لأنه يتلاشى ببطء، مما يقلل تكاليف الصيانة.

ويُذكر أن إعادة الطلاء في الطائرات قد تكلف آلاف الدولارات، لذا يُفضل استخدام لون لا يفقد جودته بسرعة مثل الأبيض.

4- خفة الوزن وتأثيره على استهلاك الوقود

الطلاء الأبيض قد يحتاج إلى كمية أصغر من الصبغة مقارنة بالألوان المكثفة، ما يجعله أخف وزنًا قليلًا والوزن الزائد يُترجَم إلى استهلاك وقودٍ أكبر.

والطلاء الأبيض أقل ثِقَلًا من الألوان الداكنة (أو يقترب من أن يكون كذلك) مما يساعد في زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية، والأبيض يعكس ضوء الشمس ويُقلل من الحاجة إلى طلاء كثيف مقارنة بالألوان الأخرى.

5- الأمان

الطائرة ذات اللون الأبيض أكثر بروزًا في السماء، سواء لأطقم الصيانة أو لمحركات الطيور هذا يُسهل رؤيتها، مما قد يقلل من مخاطر الاصطدام الطيراني.

واللون الأبيض يعزز رؤية الطائرة للطيور، ما قد يمنح فرصة أكبر لها لتجنب المسار.