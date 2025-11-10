ما قصة التمثال الفرعوني على فئة الـ 200 جنيه؟ خبير أثري يجيب

يتساءل الكثير من الأشخاص عن هوية وقصة التمثال الفرعوني الجالس المرسوم على الفئة النقدية 200 جنيه، وعن السبب وراء اختيار هذا الرمز تحديدا في الحضارة المصرية القديمة.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" سبب هذا الرمز الفرعوني، وفقا لما كشفه الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات الدكتور أحمد عامر في تصريح خاص لـ "مصراوي".

قال عامر إن الرجل الفرعوني الجالس المرسوم على فئة الـ 200 جنيه هو تمثال الكاتب الشهير والموجود حاليا في المتحف المصري بالتحرير "سش".

وأضاف: "يجسد التمثال الكاتب في مصر القديمة، وهو دور لم يكن مجرد وظيفة، بل كان صاحبه يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة وعالية في المجتمع الفرعوني".

وأشار عامر: "يوضح التمثال أهمية الكتابة والمعرفة في الحضارة المصرية القديمة".

ولفت: "تم نحت هذا التمثال المصبوغ من الحجر الجيري ويظهر الرجل في وضع الجلوس حاملا نصف بردية ملفوفة".

وتابع: "الدقة الفنية في صنع التمثال تظهر في تصميم الأيدي والأصابع والأظافر التي صممت في وضع الاستعداد للكتابة".

وأوضح: "وضعية القرفصاء التي صمم بها التمثال هي الوضعية المعتادة للكاتب أثناء عمله".

وأكد أحمد: "وظيفة الكاتب من أهم الوظائف في الحضارة المصرية القديمة على مر العصور، وكان صاحبها يتمتع بمكانة مرموقة".

