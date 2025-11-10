"تشرق الشمس من أجلها": كيف تغزل المصريون القدماء في زوجاتهم؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبارة غزل فرعونية هي "هي التي تشرق الشمس من أجلها"، متسائلين عن أصلها ومعناها الحقيقي.

وكشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن أصل هذه العبارة الرومانسية يعود إلى الملك رمسيس الثاني الذي قالها لزوجته الملكة نفرتارى.

وأشار مجدي أن هذه العبارة نقشت على جدران معبدها الصغير في منطقة أبوسمبل جنوب أسوان.

"عبارات أخرى عبر بها المصريون القدماء عن حبهم لزوجاتهم"

-أنت لستِ الوحيدة التي خلقها الإله في العالم.. لكنكِ الوحيدة التي خلقها في قلبي، وهذه العبارة قالها أخناتون لزوجته نفرتيتي.

-أقسمت بك يا إلهي أن تجعلها نورا في قلبي لا ينطفئ وتجعلني عودا في ظهرها لا ينكسر، فهي مني وأنا منها وكلانا سر وجود الآخر.

-حبيبتي هى أجمل من الجميع.. إنها تشبه نجمة الصباح عند شروقها مع مطلع عام سعيد.

-ساحرة هي نظرات عينيها رقيقة هى كلمات شفتيها نبيلة هى فى مظهرها.

- عندما تسير حبيبتي على الأرض فإنها تؤثر قلبى بجمالها.

-حبيبى صوته يثير قلبى.

اقرأ أيضا:

الأغلى في العالم.. بقرة بـ4.3 مليون دولار

خطفت الأنظار بجمالها في المتحف المصري والأهرامات.. من هي ماري إليزابيث ملكة الدنمارك؟

خلال عام واحد فقط.. تراجع منسوب البحر الميت بشكل مخيف "صور"

انتقام غريب.. لن تتوقع ما فعله موظف مع مديره السابق



حدث عالمي.. ما هو حفل "الجراند بول" الذي تستضيفه مصر في قصر عابدين؟







