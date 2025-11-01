هلع على متن طائرة بعد اندلاع حريق لهذا السبب( فيديو)

سادت حالة من الهلع والفزع بين ركاب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الصينية، بعد اندلاع حريق مفاجئ في مخزن الحقائب العلوي أثناء الرحلة، نتيجة انفجار بطارية ليثيوم كانت داخل إحدى الحقائب المحمولة على متن الطائرة.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، timesofindia، إن الحادث وقع أثناء تحليق الطائرة على ارتفاع شاهق، حيث لاحظ أحد الركاب تصاعد دخان كثيف من المقصورة العلوية، قبل أن يندلع لهب صغير سبّب حالة من الارتباك بين المسافرين.

وسارع طاقم الطائرة إلى استخدام طفايات الحريق المحمولة والسيطرة على النيران في غضون دقائق، فيما تم إجلاء الركاب من مقاعدهم مؤقتًا إلى حين التأكد من سلامة المكان وعدم وجود أي بؤر اشتعال أخرى.

وأكدت الشركة في بيان رسمي أن الطائرة هبطت بسلام في وجهتها، ولم يُسجَّل وقوع أي إصابات بين الركاب أو الطاقم، مشيرة إلى أن سبب الحريق يعود إلى انفجار بطارية ليثيوم داخل حقيبة يدوية، وهو ما يخالف قواعد السلامة الخاصة بنقل المواد القابلة للاشتعال على متن الطائرات.

وأوضحت إدارة الطيران المدني في الصين أنها فتحت تحقيقًا عاجلًا في الحادث، ودعت شركات الطيران إلى تشديد إجراءات التفتيش على الأمتعة المحمولة، خصوصًا تلك التي تحتوي على أجهزة إلكترونية أو بطاريات احتياطية.

اقرأ أيضا:

أقدم 3 فنادق حول العالم.. "مش هتصدق شكلها"

ظنها لعبة فأحضرها لوالده.. طفل يثير الرعب بقنبلة يدوية

رزق وخطوبة مفاجئة.. 3 أبراج على أعتاب الخير والزواج في الفترة المقبلة

إنقاذ طفلة من داخل غسالة ملابس.. ما حدث لها صدم الجميع

أغرب المواقف المحرجة التي تعرض لها الزعماء حول العالم