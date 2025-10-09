واقعة غريبة شهدتها مدينة فيسبادن غرب ألمانيا، بعدما تسببت رائحة فاكهة "الدوريان" النفاذة في حالة من الذعر بين السكان، واستدعاء فرق الإطفاء 4 مرات خلال يوم واحد، بعد أن ظن الأهالي وجود تسرب غاز في المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، بدأت القصة عندما تلقّت السلطات بلاغا مساء السبت من أحد مراكز التسوق، بعد أن انتشرت رائحة قوية تشبه الغاز في أرجاء المكان، لتسارع فرق الإطفاء إلى الموقع وتُجري قياسات السلامة، لكنها لم تعثر على أي تسرب.

غير أن البلاغات تكررت في اليوم نفسه من المركز ذاته، ليكتشف رجال الإطفاء المفاجأة؛ إذ كانت مصدر الرائحة فاكهة "الدوريان" المعروضة في أحد المتاجر، والتي انتشرت رائحتها عبر نظام التهوية في أنحاء المبنى.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ تم استدعاء فرق الطوارئ مرة أخرى في الليل من مبنى سكني قريب، ليتبيّن أن السبب نفسه وراء انتشار الرائحة المزعجة.

يذكر أن فاكهة "الدوريان" تزرع في جنوب شرق آسيا، وتشتهر برائحتها القوية والنفاذة التي تشبه أحيانا رائحة الغاز أو الكبريت، ما يؤدي في بعض الحالات إلى استدعاء فرق الإنقاذ ظنًا بوجود خطر تسرب غازي.