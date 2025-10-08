شهد حفل زفاف دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور تورتة الزفاف بتصميم غير تقليدي جذب الأنظار.

فكرة خارجة عن المألوف

قررت العروس الاستغناء عن التورتة التقليدية المصنوعة من الكيك والكريمة، واختارت بدلا منها تورتة مصنوعة بالكامل من الدجاج المقلي والبطاطس.

راوية البارودي: التورتة بدأت من حب العروس للفرايد تشيكن

"الفكرة بدأت من العروسة، لما قالتلي إنها مش بتحب الحلويات وبتحب الفرايد تشيكن، وكانت عايزة تورتة مالحة علشان تعرف تاكل منها، فأنا عرضت عليها أفكار، وفي الآخر اتفقنا نعمل تورتة من الفرايد تشيكن"، هكذا بدأت راوية البارودي، رائدة الأعمال ومصممة التورتة والحفلات، حديثها عن كواليس تورتة الزفاف.

التصميم والمكونات

وقالت راوية في تصريح لـ"مصراوي" إن التورتة كانت مكونة من خمس طبقات، واعتمدت فيها مكونات مختلفة وغير تقليدية، منها فرايد تشيكن، بطاطس مقلية، صوص تشيلي توماتو، تشيكن ستريبس، بالإضافة إلى الخبز السوري الذي اُستخدم لتثبيت المكونات.

وأضافت أن كمية المكونات شملت 5 كيلو جرامات من البطاطس، و17 كيلو جراما من الفرايد تشيكن وتشيكن ستريبس.

وأوضحت أن تصميم التورتة جاء مشابهًا للتورتة التقليدية من حيث الشكل وعدد الطبقات، إلا أن مذاقها ومكوناتها كانت مختلفة تماما.

كواليس تحضير التورتة

عن كواليس التحضير، كشفت "مصممة الحفلات" أن تجهيز التورتة استغرق ثلاثة أيام كاملة، تم خلالها تتبيل الفراخ وتحضير جميع المكونات بعناية لضمان نضجها في يوم الزفاف.

وأضافت: "أعددنا تحضير كافة المكونات مسبقا، حتى نتمكن في يوم الزفاف من قلي الدجاج وبدء تركيب التورتة على الخبز السوري، كانت عملية دقيقة للغاية، تطلبت تركيزا ومجهودا".

موقف مصممة التورتة من الانتقادات على مواقع التواصل

ورغم الجدل الكبير الذي أثارته التورتة على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت "راوية" أنها لا تهتم بالانتقادات، قائلة: "لا ألاحظ وجود تعليقات سلبية أمامي، أنا مركزة على هدفي وعمالي، وما يشغلني هو رضا العروس وسعادة من يقدرون الأفكار الجديدة".

من مصر إلى العالم.. انتشار الفكرة غير التقليدية

لم تقتصر ردود الفعل على الجمهور المحلي فقط، بل تجاوزت الحدود لتصل إلى طلبات من خارج مصر لتنفيذ فكرة التورتة ذاتها في حفلات زفاف أخرى.

تابعت: "تلقيت رسائل من عدة دول للاستفسار عن إمكانية تنفيذ هذه التورتة لديهم، وهو أمر فاجأني وأسعدني كثيرا".

أغرب وأصعب تورتة

وعن أغرب أو أصعب تورتة قامت بتحضيرها، أوضحت أن كل طلبية تمثل تحديا فريدا بالنسبة لها.

وقالت: "أنا أرى كل تورتة أشتغل عليها هي الأصعب، لأنني أحرص على العمل بدقة وتركيز، ولكن هذه التورتة كانت مختلفة ومميزة، لأنها تورتة غير تقليدية، وهذا أمر غير معتاد في حفلات الزفاف".

