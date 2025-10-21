إعلان

فيديو أثار الجدل.. رجال يفرشون سجادة على الجمر ويصلون عليها

كتب – سيد متولي

01:00 م 21/10/2025

فرش سجادة فوق الجمر

انتشر في إندونيسيا مقطع فيديو يظهر جماعة دينية تفرش سجادة فوق الجمر المشتعل وتؤدي الصلاة عليها، في مشهد أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الفيديو الذي انتشر على منصة إكس، يمكن رؤية أحد أفراد الجماعة وهو يتقدم للصلاة على السجادة المفروشة فوق الجمر.
ويؤدي الرجل ركعتين قبل أن يغادر، وسط حشد من الناس الذين تجمعوا لمتابعة المشهد غير المألوف.
وبحسب معتقدات الجماعة، فإن هذا الأمر يرمز إلى نار جهنم، ويهدف إلى توعية الناس وتذكيرهم بأهمية الصلاة.
كما يستهدف الجماعة من خلال هذا المشهد إلى تذكير المشاركين بيوم القيامة وأهوالها وتعليمهم تجنب "الجحيم" مستعينين بالصلاة.

سجادة لصلاة لات

