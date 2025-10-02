10 صور لأصغر مليارديرة في العالم.. من هي لوسي جو؟

أغرب 5 معابد حول العالم.. أحدها بني بالكامل من جماجم بشرية

في عالم المال والأعمال، نجحت الشابة لوسي جو في تحقيق ثروة هائلة بجهودها الشخصية، لتصبح بذلك أصغر مليارديرة عصامية في العالم.

وفقا لموقع "hauterrfly"، إليك أبرز 14 معلومة لا تعرفونها عن أصغر مليارديرة في العالم.

- اسمها لوسي جو.

- وُلدت لوسي عام 1994.

- من مواليد ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

- نشأت في أسرة مهاجرة من الصين.

- درست علوم الحاسوب في جامعة كارنيجي ميلون.

- قررت ترك الدراسة عام 2014 لتتجه نحو مسيرة مهنية مباشرة في قطاع التكنولوجيا.

- عملت لفترة قصيرة كمصممة في شركات كبرى مثل فيسبوك وسناب شات.

- في عام 2016، أسست لوسي شركة Scale AI بالتعاون مع زميلها ألكسندر وانج.

- في عمر الـ21 عاما، تولت لوسي مسؤولية العمليات وتصميم الإنتاج في الشركة.

- رغم مغادرتها للشركة بعد عامين بسبب خلافات مع وانج، احتفظت بحصة قدرها 5% من أسهم الشركة، ما ساهم في رفع قيمتها المالية إلى 25 مليار دولار، وجعلها أصغر مليارديرة عصامية في العالم.

تقدر ثروتها بـ 1.2 مليار دولار أمريكي.

- وفقا لمجلة فوربس، لوسي أول امرأة دون الأربعين تفوز بلقب أصغر مليارديرة عصامية.

- تحرص على نشر أحدث صورها وأخبارها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

- يتابعها على صفحتها بـ"إنستجرام" 160 ألف متابع.

