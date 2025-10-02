تجارة غريبة في الصين.. امرأة صينية تبيع أظافرها مقابل 21 دولار

أثارت امرأة صينية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية بعد تجميعها قصاصات أظافرها منذ الطفولة لبيعها مقابل 21 دولار أمريكي للكيلو جرام الواحد.

وكانت المرأة، التي تقيم في مقاطعة خبي شمال الصين تبيع قصاصات أظافرها لاستخدامها كمكون في ممارسات الطب الصيني التقليدي، وفقا لصحيفة "South China Morning Post" الصينية.

وتسمى أظافر الإنسان "جين توي" في الطب الصيني التقليدي، ويقال إنها فعالة في إزالة الحرارة والعناصر السامة من الجسم والتئام الجروح.

وتضمنت النصوص الطبية الصينية التاريخية استخدامات غريبة، حيث أشار كتاب "تشيانجين ياوفانج" للطبيب المشهور سون سيمياو إلى إدخال أظافر الإنسان كمكون في تركيبة علاجية مخصصة لعلاج انتفاخ البطن عند الأطفال.

وكان الآباء يحرقون أظافرهم حتى تتحول إلى رماد ويضعونها على ثدي الأم ليشربها الطفل ممزوجة بالحليب.

وأوضح الطبيب الصيني هي لان، أن وصف الأظافر كمكون علاجي لم يتوقف عند العصور القديمة، بل كان لا يزال يمارس من قبل أطباء الطب الصيني التقليدي في المستشفيات حتى ستينيات القرن العشرين.

وأضاف: "مع اكتشاف المزيد من المكونات التي تقدم تأثيرات مماثلة، انخفض استخدام الأظافر".

وتابع: "كما أن الحصول على أظافر طويلة ليس بالأمر السهل، لأن الشخص البالغ ينمو لديه 100 جرام فقط من أظافره سنويا".

وفي عام 2018، أثار دواء صيني يحمل براءة اختراع اسمه "Hou Yan Wan" جدلا واسعا.

وهذا الدواء، المشتق من وصفات الطب الصيني التقليدي لعلاج التهابات الحلق، جذب الانتباه عندما كشف أن أحد مكوناته الرئيسية لا يزال أظافر الإنسان.

وقال الطبيب لي جيمين من جامعة تشنجدو للطب الصيني التقليدي لوكالة أنباء كانكان نيوز، إن الشركات الطبية تشتري الأظافر من المدارس والقرى ثم يتم تنظيفها وتعقيمها جيدا قبل معالجتها بالحرارة وطحنها إلى مسحوق.

ويجب أن تخضع المكونات والمنتجات الطبية لفحص شامل قبل طرحها في السوق.

كما أن الأظافر ليست العنصر الغريب الوحيد المستخدم من جسم الإنسان، وأيضا تم إدراج الأسنان والشعر وقشرة الشعر ضمن مكونات الطب الصيني التقليدي.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض

احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول