احذر المجاملة المفرطة.. 5 علامات تكشف الصديق المزيف

كشفت الأخصائية النفسية سيلفيا سيفيرينو عن 7 علامات أساسية تكشف الصديق الزائف، وفقا لصحيفة "ميرو" البريطانية.

المجاملة المفرطة

المودة الصادقة لا تحتاج إلى مدح مستمر فالعفوية هي لغة القلب، بينما الإفراط المبالغ فيه غالبا ما يكون سببه مصلحة.

الظهور في الأوقات السعيدة فقط

الصديق المزيف هو شريك الأفراح فقط ويختفي عند الأحزان، بينما الصديق الحقيقي هو السند الثابت الذي تجده في الضيق.

إفشاء الأسرار

الخصوصية والأمانة هما أساس الصداقة الحقيقية، فمن يتخذ من أسرارك مادة للنميمة، هو في الحقيقة لم يتخذك صديقا، بل كشف عن زيف علاقته بك.

تحويل العلاقة إلى منافسة

عندما تصبح الصداقة ساحة لإثبات التفوق، تفقد معناها، فالصديق الزائف يرى نجاحك تهديداً، بينما الصديق الحقيقي يفرح لإنجازاتك.

تغير السلوك مع الآخرين

الشخص الذي يظهر لطفاً أمامك ثم يتعامل ببرود مع الآخرين يكشف شخصيته المزدوجة، ويشير إلى صداقته الزائفة.

