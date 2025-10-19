"هذه جريمة".. فيديو لأكل السمبوسة بالشوكة والسكين يثير السخرية

أثار مدرب إتيكيت هندي ضجة على الإنترنت بعد انتشار فيديو يُظهره وهو يُعلّم الطلاب كيفية تناول السمبوسة باستخدام أدوات المائدة.

تُعدّ السمبوسة من الوجبات الخفيفة المحبوبة عالميًا، وتكمن جاذبيتها في قشرتها المقرمشة وحشوتها اللذيذة، وغالبًا ما تُؤكل باليد، بحسب إن دي تي في.

في الفيديو، يُظهر الخبير طريقة رسمية للغاية لتناول السمبوسة باستخدام سكين وشوكة على طاولة طعام، يبدأ بالضغط على السمبوسة بالشوكة لتثبيتها، ثم يقطعها بحرص - ليس من المنتصف، كما يُشدد - لتجنب تفتتها.

ثم يُعلّم كيفية أخذ لقيمات صغيرة، وغمسها في الصلصة، وتكرار العملية بدقة.

تم نشر الفيديو على X بواسطة @JeetN25 مع التعليق "آداب تناول السمبوسة".

حصد الفيديو أكثر من 195 ألف مشاهدة، مما أثار جدلاً حول الأصالة الثقافية مقابل آداب السلوك، كما أثار سخرية واستهزاء على الإنترنت.

حيث سخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من "تدنيس" استخدام آداب المائدة الغربية لوجبة هندية تقليدية.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "هذا عنف"، ومازح آخر قائلاً: "أجدادي يبكون في صلصة حارة".

قال ثالث: "أكثر شيء سخيف رأيته اليوم. الطعام الغربي يتكون في الغالب من لحوم محفوظة، ولهذا السبب يستخدمون الشوكة والسكين لتناوله، والكحول لحمله وابتلاعه. أما الطعام الهندي فهو متنوع ووافر، فلا داعي لمعاملة الطعام كنفايات نووية".

أضاف رابع: "أكل السمبوسة بالشوكة والسكين! يا أخي، استعمرنا للتوّ الوجبات الخفيفة الهندية. السمبوسة مُعدّة لتكون سهلة اللعق، وليست عملية خمس نجوم".

اتخذ بعض المستخدمين منحىً أكثر فكاهة، مشيرين إلى أنه في حال استمرار هذا التوجه، سيُقدّم الشاي قريبًا في أكواب نبيذ، إلا أن البعض دافعوا أيضًا عن هذه التقنية، قائلين إن الابتكارات الغذائية وتجارب تناول الطعام الجديدة جديرة بالترحيب.