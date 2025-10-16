الجوهرة الخفية.. 20 معلومة عن جزر المالديف الأوروبية

لم تعد ألبانيا تلك الدولة الصغيرة الواقعة بين الجبال والبحر الأدرياتيكي سرًا سياحيًا مخفيًا في أوروبا، فخلال السنوات الأخيرة، تحولت إلى ما يُعرف اليوم بـ"المالديف الأوروبية"، بفضل شواطئها البيضاء ومياهها الفيروزية وأسعارها المنخفضة التي جعلت منها أسرع الوجهات السياحية نموًا في القارة.

وبحسب صحيفة Daily Mail البريطانية، استقبلت ألبانيا العام الماضي أكثر من 120 ألف سائح بريطاني، بزيادة بلغت 61% عن العام السابق، لتصبح ثاني أسرع الدول نموًا في السياحة عالميًا بعد قطر.

وتقع ألبانيا بين الجبل الأسود شمالًا واليونان جنوبًا، وتطل بساحل يمتد نحو 300 ميل على البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني، مقابل جزيرة كورفو اليونانية.

وبعد أن ظلت معزولة لعقود تحت الحكم الشيوعي حتى عام 1991، بدأت اليوم تكشف عن وجهٍ جديد يجمع بين الطبيعة البكر والتراث الثقافي والسحر المتوسطي.

في العاصمة تيرانا، تبدو ملامح التغيير واضحة. ففنادق فخمة مثل Tirana Marriott الذي افتتح عام 2023، تجذب أفواجًا متزايدة من الزوار، فيما لا تزال المدينة تحافظ على طابعها الألباني الأصيل.

فالمقاهي والأسواق الشعبية تحيط بساحة "إسكندر بيك" الشهيرة التي يعلوها تمثال بطل المقاومة ضد الغزو العثماني في القرن الخامس عشر، بينما تزين واجهة المتحف الوطني لوحة فسيفسائية ضخمة تجسّد مراحل التاريخ الألباني من العصور القديمة إلى الحقبة الشيوعية.

لكن السحر الحقيقي لألبانيا يكمن في ساحلها الجنوبي، المعروف باسم "الريفييرا الألبانية"، حيث تمتد الشواطئ الرملية والمياه الفيروزية في مناطق مثل هيماري وكساميل. هناك يمكن للزوار الاستمتاع بالهدوء والمناظر الجبلية المحيطة، مع إقامة مريحة في فنادق عائلية صغيرة تطل مباشرة على البحر، بأسعار تقل كثيرًا عن الوجهات الأوروبية المنافسة.

ويشير التقرير إلى أن الطعام الألباني مزيج من المذاق اليوناني والإيطالي، حيث يمكن تناول وجبة بحرية متكاملة مع زجاجة نبيذ بأقل من 50 جنيهًا إسترلينيًا، أما رواد الشواطئ، فيدفعون نحو 10 جنيهات فقط لقضاء يوم كامل في أندية الشاطئ المزودة بمقاعد مريحة وموسيقى حية.

وقد ساهمت نجمة البوب العالمية دوا ليبا التي تحمل الجنسية الألبانية في الترويج المكثف للسياحة في بلادها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تواظب على نشر صورها وسط الشواطئ الزرقاء والمراكب واليخوت، ما زاد من شهرة ألبانيا بين فئة الشباب حول العالم.

وفي الوقت الذي تستعد فيه البلاد لافتتاح مطار دولي جديد في "فلورا"، تواصل جذب المستثمرين الكبار، إذ أعلنت تقارير أن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر يستثمران نحو 745 مليون جنيه إسترليني لتطوير منتجع فاخر على جزيرة "سازان".

