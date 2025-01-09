مرصّع بالألماس.. تعرف على سعر أغلى حذاء في العالم

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"مون ستار" هو حذاء مُرصّع بالماس والنيزك يُباع بـ 20 مليون دولار، صممه الإيطالي أنطونيو فيتري، ويُعتبر حاليًا أغلى حذاء في العالم.

وجرى الكشف عن هذا الحذاء الفاخر لأول مرة في أكتوبر 2019 بسعر 73 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل حوالي 19.9 مليون دولار أمريكي، وفقًا لما ذكره موقع Translate.

ويتميز حذاء "مون ستار" بتصميم فريد، يجمع بين صندل فضي معدني ونعل سميك وكعب عالٍ منحوت من الذهب الصلب، ولإضفاء مزيد من الفخامة، زُيّن الحذاء بزخارف دوّارة مكونة من 30 قيراطًا من الماس، بالإضافة إلى قطعة من نيزك أرجنتيني يعود تاريخه إلى عام 1576.

من هو مصمم هذا الحذاء؟

أنطونيو فيتري هو مصمم أحذية إيطالي من شمال إيطاليا، يشتهر بتصميم أحذية فاخرة للرجال والنساء باستخدام مواد باهظة الثمن وحصرية، مثل الماس والذهب.

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