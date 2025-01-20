20 صورة لأفخم وأغلى المنازل في العالم - سعرها يصل لـ 2 مليار دولار

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كتبت- أسماء مرسي:

امتلاك منزل حلما يراود الكثيرين، لكن بالنسبة للأشخاص الأثرياء، لا يبحثون فقط عن مكان للإقامة، بل عن تجربة معيشية استثنائية.

في هذا السياق، نستعرض لكم أفخم وأغلى المنازل حول العالم، وفقا لموقع "indianexpress" وصحيفة "The New Broker Times".

منزل أنتيليا، الهند

منزل أنتيليا في مومباي، الهند يمتلكه الملياردير الهندي موكيش أمباني، وتقدر قيمته بنحو 2 مليار دولار، ما يجعله أغلى منزل في الهند وثاني أغلى منزل في العالم.

هذا المبنى الشاهق، الذي يضم 27 طابقا، هو عبارة عن تحفة معمارية مستوحاة من زهرة اللوتس والشمس، ويضم مجموعة من المرافق الفاخرة، مثل مهبط للطائرات العمودية، ومرآب يتسع لـ 168 سيارة، وحمامات سباحة، ومسرح.

فيلا ليوبولدا، فرنسا

تحتل فيلا ليوبولدا المرتبة الثانية في قائمة أغلى المنازل في العالم، وهي تقع في منطقة كوت دازور الفرنسية، و تمتد على مساحة 50 فدانا، وتضم 11 غرفة نوم و14 حماما، بالإضافة إلى العديد من المرافق الترفيهية مثل مهبط طائرات هليكوبتر ودفيئة تجارية ومطبخ خارجي و12 حمام سباحة.

يصل سعرها 750 مليون دولار.

قصر ذا ون، كاليفورنيا

يتربع "ذا ون" على عرش أغلى المنازل في العالم، بتصميمه الفخم ومساحته الشاسعة التي تضم عدة مطابخ وتسع غرف نوم.

هذا القصر ليس مجرد منزل، بل هو تحفة معمارية تعكس أرقى معايير العيش الفاخر، تُقدر قيمته بـ 500 مليون دولار.

فيلا ليه سيدريس، فرنسا

تعتبر فيلا ليه سيدريس واحدة من أغلى العقارات في العالم، حيث يقدر سعرها بحوالي 450 مليون دولار، ويعود ارتفاع سعرها إلى موقعها الاستراتيجي على ساحل الريفييرا الفرنسية، كما تضم 14 غرفة نوم فاخرة، ولكل منها ديكور خاص، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مسبح أولمبي واسع، واسطبلات فسيحة، وقاعة احتفالات فخمة.

قصر ويتانهورست، لندن

خضع قصر ويتانهورست مؤخرا لعملية تجديد شاملة تهدف إلى إعادة إحيائه إلى سابق عهده، حيث تم تجديد قاعاته الداخلية، وإعادة تأثيثه بأثاث فاخر وعصري.

يبلغ إجمالي تكلفة هذه التجديدات حوالي 450 مليون دولار، ما يجعله واحدا من أغلى القصور التي تم تجديدها في العالم.

شقة البنتهاوس في برج أوديون

تقع شقة البنتهاوس في مدينة مونت كارلو، وصُممت على يد المهندس المعماري الشهير ألكسندر جيرالدي، الذي استطاع أن يجمع بين التصميم العصري والأناقة الكلاسيكية.

كما تتميز بإطلالات بانورامية خلابة على البحر الأبيض المتوسط، وتحتوي على مسبح مائي، وتصميم داخلي أنيق وعصري، حيث تم استخدام أجود أنواع المواد والأثاث، كما تم تجهيزها بأحدث التقنيات الذكية التي تتيح للمقيمين التحكم في الإضاءة والنظام الصوتي ودرجة الحرارة عن بعد.

تبلغ قيمتها حوالي 330 مليون دولار.

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