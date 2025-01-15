الأرض تبتلع 10 أشخاص بشكل صادم وتنهي حياتهم.. هذا ما حدث

كتب – سيد متولي

في واقعة مروعة، ابتلعت الأرض ما لا يقل عن 10 أشخاص في البرازيل، بعد انزلاقات أرضية ناجمة من أمطار غزيرة في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البلاد.

وبحسب timesofindia، فقد شخص آخر، وفق ما أعلنت فرق الإطفاء البرازيلية، كما وجه روميو زيما، حاكم ولاية ميناس جيرايس، عبر شبكات للتواصل الاجتماعي، رسالة تضامن مع ضحايا الانزلاقات الأرضية.

وتلقت مدينة إيباتينجا حوالي 80 ملم من الأمطار في غضون ساعة، ما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية في جميع أنحاء المنطقة، وحتى الآن، تم الإبلاغ عن 9 وفيات، بما في ذلك صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات تم العثور عليه تحت أنقاض منزل دمره الانهيار الأرضي، كما انتشلت فرق الإنقاذ جثة أخرى في بلدة سانتانا دو بارايسو القريبة .

وجرف انهيار أرضي آخر كل شيء في طريقه على طول شارع على جانب تل في حي بيثانيا بالمدينة، ظل شخص واحد من المنطقة في عداد المفقودين، على الرغم من إنقاذ أربعة أفراد من أسرة الشخص.

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