عمره 6 سنوات ويحفظ أكثر من 200 كلمة.. قصة أذكى كلب في العالم

كتب – سيد متولي

في عالم الحيوانات، نجد أن بعضها لديه القدرة على تعلم أشياء عديدة، لكن ما قصة الكلب الذكي الذي يدعى "هارفي"؟.

وبحسب ديلي ميل، فإن الكلب هارفي، عمره 6 سنوات، ولديه القدرة على تعلم المفردات، ما جعله أحد أذكى الكلاب في العالم، بعدما تدرب على فهم 203 كلمات.

ليس هذا فحسب، يستطيع هارفي أيضا إحضار الألعاب الصحيحة حسب طلب صاحبته إيرين هيوليت، وتشمل الألعاب التي يتعرف عليها كلمات مثل "اللاما"، "الهليون"، "حورية البحر"، وغيرها.

وبحسب صاحبته إيرين، والتي تبلغ من العمر 51 عاما، فإن الأمر يستغرق من الكلب ساعتين لقراءة أسماء الألعاب، إذ أنه ينتمي إلى فصيلة بوردر كولي التي تحب العمل والتحدي، فهو قادر على معرفة أكثر من 200 كلمة.

وبدأن إيرين تدريب هارفي عندما كان جروا صغيرا، وتعلم الكلمات بسرعة، وفي غضون ثلاثة أشهر فقط كان قد تعلم أسماء 10 ألعاب، كما اختير ليكون جزءا من دراسة أكاديمية حول الكلاب الموهوبة من قبل جامعة إيوتفوس لوراند في بودابست.

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