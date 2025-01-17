تأخر عن الامتحان.. طالب ينهي حياته بطريقة صادمة

كتب – سيد متولي

أقبل طالب في الصف الثاني المتوسط من محافظة نينوى في العراق، على الانتحار شنقا، بعد منعه من دخول الامتحان بسبب تأخره عن موعده المحدد.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن الطالب، البالغ من العمر 14 عاما، تأخر عن موعد امتحانات نصف السنة في مدرسته بقرية تل زلط، ما دفع إدارة المدرسة إلى رفض السماح له بالدخول، ليعود إلى منزله ويقرر إنهاء حياته.

وقرر الطالب الصعود إلى غرفة على السطح، ليقوم بشنق نفسه، بسبب تأخره عن موعد الامتحان.

وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وقررت الشرطة فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة.

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