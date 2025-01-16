واقعة صادمة.. تمساح يسحق طفلة بين فكيه أثناء استحمامها في بحيرة

كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، أنهى تمساح حياة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وذلك أثناء استحمامها داخل بحيرة في إندونيسيا.

وبدأت القصة عندما كانت "الطفلة كاكا" مع والديها، لينقض عليها التمساح من ضفة النهر، ويسحقها بين فكيه، بعد سحبها إلى الأعماق الموحلة، بينما كان والداها يحاولان يائسين إنقاذها، بحسب صحيفة ذا صن.

وعملت فرق الإنقاذ، بما في ذلك الشرطة المحلية والقرويون وأعضاء وكالة البحث والإنقاذ في بانجكا بيليتونج، طوال اليوم لتحديد مكان الطفلة.

وبعد ساعات، عثر على جثمان "كاكا" داخل التمساح، حيث انتشلت جثة الفتاة من أحشائه وبدت جمجمتها محطمة، وتم تسليم جثة الفتاة إلى أسرتها لدفنها.

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