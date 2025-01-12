بعد إصابة لاعب الأهلي.. سر الشعور بالإغماء على متن الطائرة

كتبت- أسماء مرسي:

تعرض الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي لحالة إغماء لعدة دقائق أثناء الهبوط على متن طائرة العودة من العاصمة الإيفوارية أبيدجان في مطار القاهرة الدولي.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أسباب الإصابة بالإغماء على متن الطائرة، وفقا لموقع "healthline".

تغير الضغط الجوي

مع اقتراب الطائرة من الهبوط، يزداد الضغط الجوي تدريجيا، وهذا بدوره يتسبب في توسع الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وتدفق الدم إلى الدماغ، وبالتالي الشعور بالإغماء.

الجفاف

هواء الطائرة جاف يتسبب في فقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل، وهذا يقلل من حجم الدم وضغط الدم، ما يزيد من خطر الإغماء.

الإرهاق والتعب

الرحلات الطويلة تسبب الإرهاق والتعب للجسم، ما يجعل الركاب أكثر عرضة للإغماء.

كيفية التعامل مع الإغماء على متن الطائرة؟

في حالة الشعور بالإغماء أو الدوار أثناء الهبوط من الطائرة، أو بعدها مباشرة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الاستراحة في مكان هادئ ومريح.

الجلوس أو الاستلقاء مع بقاء الرأس ثابتة.

الاسترخاء والتنفس بعمق.

إبلاغ طاقم الطائرة إذا كنت تعاني من أي مشكلات صحية.

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