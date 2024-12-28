ماذا ينتظر مواليد برج القوس في ٢٠٢٥؟ خبيرة أبراج تكشف مفاجأة

كتبت- شيماء مرسي

كيف سيكون حظك في عام 2025؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك والأبراج؟ سؤال يبحث عنه الجميع.

وكشفت ماغي فرح خبيرة الأبراج خلال مقطع فيديو لها عبر قناتها الشخصية بموقع "يوتيوب" عن حظوظ مواليد برج القوس عاطفيا ومهنيا وصحيا خلال عام 2025.

توقعات الحياة العاطفية:

في الأشهر الأولى من عام 2025 سوف يلتقي مواليد برج القوس بشخص يقلب حياتهم رأسا على عقب ويشعرون معه بالحب والسعادة، كما أنهم سيكون لديهم فرصة لتكوين صداقات جديدة.

توقعات الحياة المهنية:

يشهد مواليد برج القوس حالة من التألق والنجاح في العمل، كما لديهم فرصة للسفر وتجربة مجالات ومغامرات جديدة، بالإضافة إلى تحقيق مشاريع تجلب أرباح مالية كبيرة.

توقعات الحياة الصحية:

يجب على مواليد هذا البرج توخي الحذر على الجانب الصحي واستشارة الطبيب عند ظهور أي أعراض.

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