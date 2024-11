نجا من الموت.. سائق يهرب من الشرطة بأعجوبة وهذا ما فعله "فيديو"

كتب – سيد متولي

طار سائق بسيارته من فوق منحدر في جنوب كاليفورنيا، وهبط رأسًا على عقب على الشاطئ، بعد مطاردة من الشرطة - ونجا بأعجوبة.

وبحسب نيويورك بوست، انحرفت السيارة عن المنحدر في كارلسباد، بعد أن اصطدم السائق بسياج في مبنى إدارة صيانة الأسطول في كارلسباد على بعد حوالي 4 أميال قبل لحظات فقط، ما أثار مطاردة من قبل الشرطة، وفقًا لشرطة كارلسباد .

ورفض السائق، الذي لم يتم الكشف عن هويته، التوقف لرجال الشرطة - لكن تم إلغاء المطاردة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وبعد دقائق، شاهد رجال الشرطة السيارة وهي تتجه مباشرة نحو حافة الجرف وتسقط على شاطئ جنوب كارلسباد ستيت على عمق عشرات الأقدام.

وقال شاهد عيان، إن أربع سيارات للشرطة كانت تتبع السيارة أثناء قيادتها من قرية كارلسباد باتجاه منطقة إنسيناس، قبل أن يشاهد السيارة تسقط من الحافة .

وقال الشاهد: "اعتقدت في البداية أنه توقف حركة مرورية عادي عندما رأيته، ولكن عندما رأيت أربع سيارات شرطة تتبعه، قلت،" هذا بالتأكيد شيء مختلف ".

وأضاف "رأيت السيارة تسقط من على الجرف، بدا الأمر وكأنه انفجار، كان أشبه بالألعاب النارية، كان مجرد صوت ارتطام قوي، بدا الأمر وكأنه موجة تتكسر، كان الأمر جنونيًا".

وكان شاهد آخر، مايكل شريوك، متجهًا جنوبًا على طريق كارلسباد بوليفارد عندما رأى حادث السيارة.

وقال شريوك: "لم تكن هناك أي سرعات غير طبيعية، كانت تبدو فقط مثل شخص يقود سيارته على الساحل برفقة رجال الشرطة وأضواء الخطر مضاءة بسرعة 40 أو 50 ميلاً في الساعة، ثم انحرف عن المنحدر".

وأظهر مقطع فيديو منشور على الإنترنت سيارة سيدان حمراء محطمة رأسًا على عقب ويتصاعد منها الدخان عند سفح الجرف بعد لحظات من وقوع الحادث، بينما كان رواد الشاطئ يشاهدون المشهد بذهول.

واستدعى الضباط على الفور المساعدة الطبية، وهرعوا إلى أسفل الجرف سيرًا على الأقدام لمساعدة السائق.

وأصيب السائق بجروح تهدد حياته وتم نقله إلى المستشفى بعد تلقي العلاج من قبل أفراد إدارة الإطفاء في كارلسباد.

وتقول الشرطة إنه من المتوقع أن يبقى على قيد الحياة.

ولا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق، لكن الشرطة لا تعتقد أن المخدرات أو الكحول كانت سببا في الحادث.

Here’s the car getting pulled off pic.twitter.com/IyZWn46Vqd

— J.S (@JimmySoukdala) November 5, 2024

