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تفاصيل أطول منزل في العالم.. 10 صور تكشف شكله

06:01 م الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أطول منزل في العالم
  • عرض 10 صورة
    تعرف على أطول منزل في العالم
  • عرض 10 صورة
    البرج العملاق
  • عرض 10 صورة
    أطول الأبراج السكنية في العالم
  • عرض 10 صورة
    البرج العملاق الزجاجي
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    تحفة معمارية
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    أكبر وأطول المنازي في العالم
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    كم أرتفاع أطول برج في العالم
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كتبت- أسماء مرسي:

يتربع برج سنترال بارك، أحد أطول الأبراج السكنية في العالم، على عرش الفخامة في مدينة مانهاتن، الولايات المتحدة.

ينضم هذا البرج العملاق الزجاجي إلى مجموعة من ناطحات السحاب الفارهة التي تشكل ما يعرف بـ"صف المليارديرات"، حيث يتنافس الأثرياء على امتلاك شقق فاخرة توفر إطلالات بانورامية خلابة على المدينة، وفقا لموقع "businessinsider".

تحفة معمارية

يصل ارتفاع برج سنترال بارك إلى 1550 قدما، أي ما يعادل (472 م) ليقدم تجربة معيشية لا مثيل لها، فمن نوافذه الزجاجية الممتدة من الأرض إلى السقف، يمكن للمقيمين الاستمتاع بإطلالات ساحرة، وكأنهم يقفون على قمة العالم.

فخامة لا حدود لها

يضم البرج مجموعة واسعة من المرافق الفاخرة التي تلبي احتياجات أرقى العملاء، بدءا من صالات رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة وحتى حمام سباحة خارجي، فضلا عن، سينما خاصة، وملعب كرة سلة، ومساحات خارجية للاسترخاء والاستمتاع بالهواء الطلق.

تصميم داخلي فريد

صُممت المنازل الفاخرة في البرج بأناقة فائقة، حيث اُستخدم أجود المواد وأحدث التقنيات لتوفير أقصى درجات الراحة والفخامة.

تتميز أيضا بمساحاتها الواسعة التي تصل إلى "7074 قدما" أي ما يعادل (2156 م)، وتصميمها العصري، بالإضافة إلى إطلالاتها الخلابة.

وجهة الأثرياء

يعتبر برج سنترال بارك وجهة مفضلة للأثرياء والمشاهير، حيث يوفر لهم نمط حياة فاخرا وحصريا، كما انه شاهداً على التطور العمراني في مدينة نيويورك، ويؤكد مكانتها كواحدة من أغلى المدن في العالم.

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برج سنترال بارك منوعات تفاصيل أطول منزل في العالم أطول منزل
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