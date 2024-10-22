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عن طريق الصدفة.. رجل يكتشف أكبر كهف في العالم (فيديو)

07:00 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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كتبت- شيماء مرسي

اكتشف رجل في عام 1991 أكبر كهف في العالم، وهو "سون دونج" الذي يقع في دولة فيتنام.

واكتشف "هو خانه" وهو رجل من فيتنام، أكبر كهف في العالم بالصدفة في عام 1991 أثناء رحلة عبر الغابة في متنزه فونج نهاكه بانج الوطني، وفقا لموقع "news18".

وأثناء بحثه عن مأوى من عاصفة عثر على مدخل الكهف، ومع ذلك، لم يكتشفه بعمق في ذلك الوقت.

وبعد سنوات، شارك تجربته مع "هوارد وديب ليمبرت" من جمعية أبحاث الكهوف البريطانية.

وقد أثار وصفه لكهف سون دونج المليء بالأنهار والمساحات الخضراء اهتمام الباحثين.

وفي عام 2009، قام فريق البعثة البريطانية الفيتنامية لاستكشاف الكهوف بقيادة "هوارد ليمبرت" بمسح وقياس كهف هانج سون دونج رسميا.

وأعلنوا أنه أكبر كهف طبيعي في العالم، حيث يبلغ حجمه 38.5 مليون متر مكعب.

وفي عام 2013، اعترفت به موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره أكبر كهف طبيعي.

وانتشر مقطع فيديو للكهف على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على حساب @danielkordan المخصص لزيارة مثل هذه الأماكن الغامضة.

وحصد الفيديو 1.1 مليون مشاهدة.

وشارك العديد من الأشخاص بتعليقاتهم، وأراد معظم الأشخاص زيارة هذا المكان الجميل بعد مشاهدة الفيديو.

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كهف رجل يكتشف كهف بالصدفة اكتشاف رجل لكهف
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