دخلت كل الجيوب.. لغز "الخمسة جنيه المغسولة" يثير الجدل

30 صورة.. أغرب فساتين الزفاف حول العالم- لم تراها من قبل

كتب- أحمد الضبع:

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر عملة فئة الخمسة جنيهات وهي تفقد ملامحها الأصلية، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه العملة قد جرى تزويرها أو تعرضت للغسل المتكرر، ما أثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

وانتشرت صور "الخمسة جنيه المغسولة" في أماكن مثل المواصلات العامة والأسواق، ما دفع البعض إلى الاستغراب من كثرة ظهورها في أيدي الناس.

حقيقة الخمسة جنيه المغسولة

وفي هذا السياق، نفى الخبير المصرفي محمد العمدة، وجود أي تزوير وراء انتشار هذه العملة المتأثرة، موضحًا أن قيمة الخمسة جنيهات المنخفضة تجعل من غير المجدي تزويرها، مشيرًا إلى أن ما حدث هو نتيجة ممارسات غير مقصودة من الأشخاص الذين يتداولون العملة، وخاصة عند غسل الملابس، ما أثر على مظهرها.

وأضاف "العمدة" لـ"مصراوي" أنّ "الخمسة جنيه المغسولة" ليست مزورة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يفرض رقابة صارمة لضمان جودة العملات المتداولة، ومنع دخول أي عملات مزورة إلى السوق.

وأوضح أن العملات المزورة يمكن التعرف عليها بسهولة، من خلال العلامات الأمنية مثل البروز والعلامة المائية، ما يجعل تزوير الخمسة جنيهات أمرًا غير شائع.

اقرأ أيضا:

خطر خفي.. علامات إذا ظهرت عليك احذر تناول البيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول طبق من السبانخ ليلا.. فوائد مذهلة

مشاجرة بين طيار ومساعدته على المرحاض.. لن تتوقع ماذا حدث؟

احذري الزواج منهم.. رجال 3 أبراج "عينهم زايغة"

تفسير حلم رؤية سلسلة ذهب في المنام لابن سيرين.. مفاجأة للعذباء