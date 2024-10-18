مشاجرة بين طيار ومساعدته على المرحاض.. لن تتوقع ماذا حدث؟

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كتبت- شيماء مرسي

أوقفت الخطوط الجوية الوطنية في سريلانكا طيار حبس مساعدته خارج قمرة القيادة بعد أن أخذت استراحة للذهاب إلى الحمام في منتصف الرحلة.

ووقعت الحادثة على متن رحلة لشركة الخطوط الجوية السريلانكية لمدة 10 ساعات من سيدني إلى كولومبو، وبدأت القصة عندما قررت مساعدة الطيار أخذ استراحة للذهاب إلى الحمام، وفقا لصحيفة "independent".

كما أن قائد الطائرة أصيب بغضب شديد لأنها لم تترك بديل لها في قمرة القيادة وفقا لإجراءات التشغيل القياسية، ما أدى إلى مواجهة متوترة بين الاثتين في منتصف الرحلة.

وبعد ذلك أغلق الطيار الباب أمامها عندما غادرت لاستخدام الحمام، وأصبحت وحيدة في قمرة القيادة.

وتصاعد الموقف إلى درجة أن أحد كبار أفراد طاقم الطائرة اضطر إلى التدخل لإنهاء المواجهة وإعادة مساعدة الطيار إلى مقعدها.

واستخدم أحد أفراد طاقم الطائرة رابط اتصال مع قمرة القيادة لإقناع القبطان بفتح الباب والسماح للطيار المساعد بالدخول.

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