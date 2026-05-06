في قلب المناظر الطبيعية بآيسلندا، وعلى مسافة قصيرة من ريكيافيك، يقبع تكوين جيولوجي استثنائي يختلف عن معظم براكين العالم، بركان ثريهنوكاجيجور، الذي يتيح تجربة نادرة بالنزول إلى أعماقه الداخلية، وهو أمر يكاد يكون مستحيلا في بقية البراكين.

قصة آخر نشاط بركاني



ويعود آخر نشاط بركاني لهذا الموقع إلى نحو 4500 سنة، وترك خلفه حجرة صهارة ضخمة خالية تمتد إلى عمق يقارب 210 أمتار، هذه الحجرة تحولت اليوم إلى مساحة مفتوحة هائلة تتجاوز 3000 متر مربع، ويمكن للزوار الوصول إليها عبر مصعد بطيء ينزل تدريجيا داخل الفوهة، مانحا تجربة فريدة من نوعها لاستكشاف باطن الأرض، بحسب .livescience

سر حيرة بركان ثريهنوكاجيجور



وما يجعل هذا البركان محيرا للعلماء هو أن حجرات الصهارة عادة ما تمتلئ بالحمم المتصلبة بعد انتهاء الثوران، لكن في هذه الحالة اختفت الصهارة بالكامل، ويرجح بعض الباحثين أنها انسحبت إلى أعماق الأرض في ظاهرة نادرة، وهو ما دفع عالم البراكين هارالدور سيجوردسون إلى تشبيه الأمر وكأن "سدادة ما أزيلت، فتدفقت الصهارة واختفت".

ماذا يوجد داخل البركان؟



عند النزول إلى الداخل، يواجه الزائر مشهدا غنيا بالألوان، حيث تمتزج درجات الأزرق الداكن مع الأصفر والبرتقالي والبرونزي، هذه الألوان ناتجة عن تفاعلات كيميائية بين الصخور والغازات الغنية بالكبريت، إلى جانب وجود كائنات دقيقة استطاعت التكيف مع هذه البيئة القاسية، وقد يلاحظ أحيانا تصاعد بخار خفيف، لا يدل على نشاط بركاني، بل ينتج عن تبخر المياه عند ملامستها لمصادر الإضاءة.

سر اسم البركان



يحمل البركان اسمه، الذي يعني "فوهة القمم الثلاث"، من التكوين الصخري المميز على سطحه، حيث تتجاور ثلاث قمم تشكلت عبر مراحل طويلة من النشاط البركاني والتبريد التدريجي للحمم، وتشير الدراسات إلى أن أقدم هذه التكوينات يعود إلى نحو 50 ألف عام، حين كانت المنطقة مغطاة بطبقات جليدية كثيفة أثرت بشكل كبير في شكل الصخور وسرعة تشكلها.

ورغم وقوعه ضمن نطاق سلسلة جبال منتصف المحيط الأطلسي، وهي منطقة معروفة بنشاطها التكتوني، فإن المؤشرات الحالية تظهر استقرارا واضحا في هذا البركان، فلا توجد دلائل زلزالية أو حرارية تنذر بثوران وشيك، ما يجعله في الوقت الراهن موقعا آمنا نسبيا للزيارة والبحث العلمي.

