ماذا يحدث لجسمك عند تناول طبق من السبانخ ليلا.. فوائد مذهلة

كتبت- نرمين ضيف الله:

السبانخ من الورقيات الخضراء الداكنة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ويدور في أذهان الكثيرين سؤال، حول ما إذا كان تأثيرها على صحة الجسم يختلف عند تناولها ليلاً.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ السبانخ مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن، منها فيتامين أ، وفيتامين ك، وحمض الفوليك، كما تحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ السبانخ غنية بالألياف، ما يساعد على الهضم ويحسن صحة الجهاز الهضمي، كما تحمي الخلايا من التلف، لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

هل هناك أي ضرر من تناول السبانخ ليلاً؟

ولفتت إلى أنه لا يوجد أي ضرر من تناول السبانخ ليلاً، ما لم تكن تعاني من حساسية تجاهها، وقد تؤثر على النوم إذا كنت تعاني من مشكلات في الهضم، أو إذا تناولت كمية كبيرة منها.

وأضافت أن السبانخ مصدر جيد للحديد، ولكن الجسم لا يمتص الحديد من الأطعمة والخضروات الورقية، بنفس فعالية امتصاصه من الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم.

واختتمت بالإشارة إلى أنّ الوقت الذي تتناول فيه السبانخ، لا يؤثر على امتصاص الحديد، سواء تناولتها ليلاً أو نهارًا.

اقرأ أيضا:

مشروب ساخن يخفض مستويات السكر في الدم فور تناوله

هذا ما يحدث لجسمك بعد تناول مشروبات الطاقة.. مفاجأة

لسبب صادم.. ابنة تقتل والديها وتعيش مع جثتيهما لمدة 4 سنوات

خسارة مهنية وتعثرات مالية.. أبراج عليها الحذر والاستعداد في بداية 2025

لم تشاهدها من قبل.. 20 صورة لأغرب 5 حيوانات في العالم