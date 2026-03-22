كشفت دراسة أمريكية أن تناول العنب يفيد القلب والدماغ، وذلك نظرا لمحتواه من مركبات نشطة تدعم الصحة.

ما المركبات النشطة في العنب التي تحسن الصحة؟

ويحتوي العنب على أكثر من 1600 مركب نباتي يساعد على تعزيز صحة القلب والدماغ والجهاز الهضمي، وفقا لـ "Verywell Health".

كما أن العنب غني بمركبات مثل الريسفيراترول والكيرسيتين والفلافونويدات والكاتيكينات، مما يسهم في تحسين توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتقليل الالتهابات وتعزيز مضادات الأكسدة داخل الجسم.

كيف يفيد العنب صحتك؟

يحتوي العنب على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف والإجهاد التأكسدي، ما ينعكس يفيد القلب والدماغ.

وأيضا العنب غني بالألياف، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الشهية والتحكم في الوزن.

كما يحتوي العنب على البوتاسيوم، الذي يسهم في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة الأوعية الدموية، كما أنه منخفض الصوديوم.

وإضافة إلى ذلك، يوفر العنب عناصر مهمة مثل الميلاتونين الذي يساعد على النوم الجيد، وفيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة، إضافة إلى معادن تساهم في تقوية العظام مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.

هل العنب غذاء خارق؟

العنب ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل مصدر غني بمركبات نشطة تدعم صحة الجسم على عدة مستويات، ما يجعله خياراً مثاليا ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن.

