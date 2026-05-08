وافق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على إتمام صفقات أسلحة تشمل مئات من صواريخ الاعتراض الخاصة بأنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب أسلحة أخرى وُصفت بالمهمة، لصالح عدد من شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بقيمة إجمالية بلغت 25.8 مليار دولار، بحسب ما أورده موقع "بلومبيرغ" الإخباري.

وذكر التقرير أن القيمة الجديدة للصفقات تعادل ثلاثة أضعاف الرقم الذي كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنته الأسبوع الماضي عند الكشف عن الاتفاقات العسكرية.

وأصدر روبيو، في الأول من مايو، موافقة طارئة لإتمام هذه الصفقات لصالح كل من البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات، وفق ما أكده متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

كما نقل التقرير عن مساعد في الكونجرس الأمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب طبيعة المناقشات الخاصة، أن أعضاء الكونغرس تم إبلاغهم بإجراءات الوزارة المتعلقة بهذه الاتفاقات.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي موافقتها على صفقات أسلحة سريعة بقيمة 8.6 مليار دولار، من دون الإشارة إلى البحرين ضمن الدول المستفيدة.

وأوضح التقرير أن الفارق بين الرقمين يعود إلى ترتيبات تنظيمية، إذ تعتبر الإدارة الأمريكية أن هذه الاتفاقات تمثل تعديلات على موافقات سابقة، وليست صفقات بيع جديدة بالكامل.

ومن المنتظر أن يتم نشر القيمة الإجمالية الأكبر ضمن السجل الرسمي للكونغرس عند عودته خلال الأسبوع المقبل.

ويعكس الحجم الإجمالي لهذه الاتفاقات استمرار التزام الإدارة الأمريكية بدعم حلفائها في المنطقة، بعدما تعرضوا لهجمات إيرانية منذ اندلاع الحرب التي بدأت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في الثامن والعشرين من فبراير.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن ضخامة هذه الصفقات، إلى جانب بطء القدرات الإنتاجية الأمريكية الخاصة بهذه الأسلحة، تثير تساؤلات بشأن سرعة تسليم الذخائر والمعدات العسكرية إلى الدول الشريكة في المنطقة.