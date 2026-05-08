حتى 1.24 جنيه.. سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

12:06 م 08/05/2026

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 88 قرشًا و1.24 جنيه، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري:

52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع 90 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع 90 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع 90 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع، بتراجع 92 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع 88 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 95 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 95 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 95 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع 90 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.24 جنيه للشراء والبيع.

