أثار سحب ملايين الأكواب والعبوات الحرارية في الولايات المتحدة مخاوف واسعة بشأن الاستخدام الخاطئ أو العيوب التصنيعية في المج الحراري، بعدما تسبب في إصابات خطيرة وصلت إلى فقدان دائم للبصر لدى 3 أشخاص، وفقا لموقع CBS NEWS.



ما أسباب سحب ملايين الأكواب والعبوات الحرارية في أمريكا؟

وأعلنت شركة "ثيرموس" سحب نحو 8.2 مليون عبوة حرارية بعد تلقي 27 بلاغا عن اندفاع السدادات بقوة أثناء فتح الأكواب، ما تسبب في جروح وإصابات استدعت التدخل الطبي.

وأوضحت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية أن المشكلة تعود إلى غياب صمام لتخفيف الضغط داخل بعض الأغطية.

وسحبت الشركة عبوات الطعام المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وزجاجات المشروبات من طرازات محددة، جرى بيعها بين عامي 2008 و2024 عبر متاجر كبرى.

وأكد خبراء السلامة أن الاستخدام الخاطئ للأكواب الحرارية قد يؤدي إلى تراكم الضغط داخلها، خاصة عند وضع المشروبات شديدة السخونة أو إغلاق الغطاء بإحكام لفترات طويلة، ما قد يتسبب في تطاير السائل أو اندفاع الغطاء بصورة مفاجئة عند الفتح.

ونصح الخبراء بترك مساحة فارغة داخل الكوب وعدم ملئه حتى الحافة، مع تجنب رج المج الحراري بعد وضع المشروبات الساخنة بداخله، بالإضافة إلى فتح الغطاء تدريجيا لتخفيف الضغط قبل الاستخدام المباشر.

كما يفضل فحص الغطاء والحلقات المطاطية بشكل دوري للتأكد من سلامتها وعدم وجود تلف أو انسداد قد يعيق خروج البخار، خاصة في الأكواب القديمة أو التي تعرضت للسقوط المتكرر.

ما طريقة الاستخدام الآمن للمج الحراري؟

ووفقا لموقع Firebelly Tea المتخصص في منتجات الأكواب الحرارية، فإن التنظيف المنتظم للمج الحراري يعد من أهم عوامل الأمان، إذ قد تتراكم الرواسب وبقايا المشروبات داخل الغطاء ومنافذ التهوية، ما يؤثر على كفاءة الإغلاق وتخفيف الضغط.

وينصح الخبراء بتفكيك أجزاء الكوب بالكامل قبل تنظيفه، وغسله يدويا بالماء الدافئ والصابون باستخدام فرشاة ناعمة، مع تجنب استخدام الأدوات المعدنية أو المنظفات القوية التي قد تتلف طبقات العزل أو الحلقات المطاطية.

كما يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم أو الخل الأبيض لإزالة بقع الشاي والقهوة والرواسب العنيدة، بشرط شطف الكوب جيدا بعد التنظيف للتخلص من أي بقايا قد تؤثر على المشروبات لاحقا.

ويحذر الخبراء من وضع بعض الأكواب الحرارية داخل غسالة الأطباق، لأن الحرارة المرتفعة والمنظفات القوية قد تؤدي إلى تلف الأغطية والعوازل الداخلية، ما يضعف قدرة الكوب على تحمل الضغط بأمان.

