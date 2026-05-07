أظهرت دراسة حديثة عن نتائج غير متوقعة تتعلق بمكملات أوميجا 3 التي يتناولها كثير من كبار السن لدعم صحة الدماغ والقلب، حيث أشارت إلى احتمال ارتباطها بتسارع التدهور المعرفي لدى بعض المستخدمين، نقلا عن ما ذكره موقع "ميديكال إكسبريس".



لماذا تُعد مكملات أوميجا 3 شائعة بين كبار السن؟



تُعتبر هذه المكملات من الأكثر استخدامًا، نظرًا للاعتقاد السائد بأنها تساعد في تقليل خطر الخرف والتدهور الإدراكي، إلى جانب دورها المعروف في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.



هل تتفق جميع الدراسات حول فوائد أوميجا 3؟



لا تزال الأدلة العلمية متباينة؛ فبينما أظهرت دراسات على الحيوانات وبعض الأبحاث مؤشرات إيجابية على صحة الدماغ، لم تثبت التجارب السريرية على البشر بشكل قاطع قدرتها على إبطاء التدهور المعرفي.

اعتمد باحثون من الصين على بيانات طويلة المدى من مبادرة التصوير العصبي لمرض ألزهايمر، مع متابعة استمرت خمس سنوات واستخدام تقنيات تصوير دماغي متقدمة. وشملت الدراسة 273 شخصًا يتناولون مكملات أوميغا 3، مقارنة بـ 546 شخصًا لا يستخدمونها، مع مراعاة تطابق المجموعتين في العوامل الأساسية.

ما النتائج التي توصل إليها الباحثون؟



أظهرت النتائج أن مستخدمي أوميغا 3 سجلوا تراجعًا أسرع في القدرات المعرفية وفقًا لعدة اختبارات معتمدة، مقارنة بغير المستخدمين.



ما الاختبارات التي تم استخدامها لتقييم القدرات الإدراكية؟



تم الاعتماد على اختبارات متعددة، منها اختبار MMSE الذي يقيس الذاكرة والانتباه والتوجيه، واختبار ADAS-Cog13 الأكثر تفصيلاً في تقييم الذاكرة واللغة، بالإضافة إلى مقياس CDR-SB الذي يحدد شدة الخرف وتأثيره على الحياة اليومية.



هل للعوامل الوراثية دور في هذه النتائج؟



لم يرتبط التدهور الملحوظ بالعوامل الوراثية، بما في ذلك جين APOE ε4 المرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ما يشير إلى أن السبب لا يعود إلى الجينات فقط.

ماذا أظهرت فحوصات الدماغ؟



لم يجد الباحثون زيادة في المؤشرات التقليدية للتنكس العصبي مثل لويحات الأميلويد أو بروتين تاو، لكنهم لاحظوا انخفاضًا في استهلاك الجلوكوز داخل الدماغ، وهو مؤشر يرتبط بكفاءة عمل الخلايا العصبية.



كيف يمكن تفسير هذا الانخفاض في نشاط الدماغ؟



يرى الباحثون أن انخفاض استهلاك الجلوكوز قد يؤثر في كفاءة التواصل بين خلايا الدماغ، حتى في حال عدم وجود تغيّرات واضحة في البنية الدماغية.



هل تثبت هذه الدراسة أن أوميجا 3 ضارة؟



يؤكد الفريق العلمي أن الدراسة رصدية ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، لكنها تثير تساؤلات مهمة حول الاستخدام الواسع لهذه المكملات، وتدعو إلى إعادة تقييم دورها في دعم الصحة الإدراكية لدى كبار السن.





أقرأ أيضًا:

هذا ما يحدث لمستوى السكر عند تناول أوميجا 3 يوميا- لن تتوقع

"أوميجا 3".. سر محاربة الصداع المزمن وتقليل الالتهابات





