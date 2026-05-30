لا يقتصر تأثير الطعام على الصحة الجسدية فقط، بل يمتد أيضًا إلى الحالة النفسية والمزاجية.

هناك بعض الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية ومركبات طبيعية تساعد على تعزيز الشعور بالسعادة وتقليل أعراض التوتر والاكتئاب.

1- الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة البيضاء، غنية بنوعين من أحماض أوميغا-3 الدهنية، وهما حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض الإيكوسابنتاينويك (EPA)، اللذان يرتبطان بانخفاض مستويات الاكتئاب، وفقًا لدراسة بحثية نُشرت عام 2022، بحسب موقع هيلث لاين الطبي.

2- الشوكولاتة الداكنة

قد تُحسن الشوكولاتة الداكنة المزاج عن طريق إطلاق سلسلة من المركبات المفيدة للصحة والمحسنة للمزاج، بما في ذلك:

* البوليفينولات

* الفلافونويدات

* الفيتامينات

* المعادن

* حمض الأوليك

3- الأطعمة المخمرة

قد تُحسن الأطعمة المخمرة، مثل الزبادي، صحة الأمعاء والمزاج، إذ ينتج التخمير البروبيوتيك، وهي كائنات دقيقة حية تدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وقد تزيد من مستويات السيروتونين. كما يلعب ميكروبيوم الأمعاء دورًا مهمًا في صحة الدماغ، وتشير الأبحاث إلى وجود صلة بين بكتيريا الأمعاء النافعة وانخفاض معدلات الاكتئاب.

4- الموز

يُعد الموز غنيًا بفيتامين ب6، الذي يساعد على إنتاج النواقل العصبية المسؤولة عن الشعور بالسعادة، مثل الدوبامين والسيروتونين. كما أنه، عند تناوله ضمن نظام غذائي غني بالألياف، يطلق السكر ببطء في مجرى الدم، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتحسين المزاج.

5- الشوفان

يُعد الشوفان مصدرًا ممتازًا للألياف، وقد أشارت دراسة أُجريت عام 2019 إلى أن زيادة تناول الألياف الغذائية ترتبط بتحسن جودة الحياة النفسية، بما في ذلك انخفاض أعراض الاكتئاب.

6- التوت

أثبتت الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة قد يساعد في السيطرة على الالتهابات المصاحبة للاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى، ويُعد التوت من أغنى المصادر بمضادات الأكسدة.

7- المكسرات والبذور

توفر المكسرات والبذور حمض التربتوفان الأميني، الذي يسهم في إنتاج السيروتونين، أحد أهم النواقل العصبية المرتبطة بتحسين المزاج.

8- القهوة

تزيد القهوة من إفراز النواقل العصبية المحسنة للمزاج، مثل الدوبامين وحمض غاما أمينوبوتيريك (GABA). كما وجدت دراسة أُجريت عام 2019 على 70 بالغًا أن القهوة، سواء كانت تحتوي على الكافيين أو خالية منه، قد تُحسن المزاج بشكل ملحوظ.

9- الفاصوليا والعدس

تُعد الفاصوليا والعدس مصدرًا ممتازًا لفيتامينات ب، التي تساعد على تحسين المزاج من خلال زيادة مستويات النواقل العصبية المهمة في تنظيم الحالة المزاجية.

