إعلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة في فطار أول أيام العيد؟.. أخصائي تغذية يوضح

كتب : أسماء العمدة

01:27 م 27/05/2026

الكبدة في إفطار العيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحرص كثير من الأشخاص على تناول الكبدة في فطار أول أيام العيد، باعتبارها من الأكلات المفضلة على المائدة المصرية، لما تتمتع به من مذاق مميز وقيمة غذائية مرتفعة، لكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية.


وتعليقا على هذا قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن الكبدة تحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد وفيتامين B12، ما يساعد على تعزيز الطاقة وتحسين نشاط الجسم بعد فترة الصيام.


وأوضح القيعي من خلال تصريحاته لمصراوي، أن تناول الكبدة يمد الجسم بكميات كبيرة من الحديد، ما يساعد على تنشيط الدورة الدموية والوقاية من الأنيميا، كما أن فيتامين B12 الموجود بها يدعم صحة الأعصاب.


وأضاف أن البروتين الموجود بالكبدة يمنح إحساسًا بالشبع لفترات طويلة، وهو ما يقلل الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام والحلويات خلال العيد.


وأشار إلى أن الكبدة تحتوي أيضًا على نسبة مرتفعة من الكوليسترول، لذلك فإن الإفراط في تناولها، خاصة إذا كانت مقلية بالدهون، قد يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم وزيادة الضغط على القلب.


وأكد أن تناول كميات كبيرة من الكبدة على معدة فارغة صباح العيد قد يتسبب في الشعور بالحموضة أو اضطرابات الهضم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات بالمعدة أو القولون.


ونصح القيعي بتناول الكبدة بكميات معتدلة، مع الاعتماد على الشوي أو التشويح بكمية قليلة من الزيت بدلا من القلي، بالإضافة إلى تناول السلطة والخضروات بجانبها لتحسين الهضم وتقليل امتصاص الدهون.

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

الكبدة إفطار العيد تناول الكبدة عيد الأضحي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"إحنا مصريين مش صهاينة".. هاني محروس ينفجر غضباً بعد مهاجمة دويتو حماقي
زووم

"إحنا مصريين مش صهاينة".. هاني محروس ينفجر غضباً بعد مهاجمة دويتو حماقي
نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية للخطيب: "زعلان منك كتير جدا"
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية للخطيب: "زعلان منك كتير جدا"
الجيزة: غلق كوبري أكتوبر بالاتجاهين لتنفيذ أعمال تطوير - تعرف على المسارات
أخبار مصر

الجيزة: غلق كوبري أكتوبر بالاتجاهين لتنفيذ أعمال تطوير - تعرف على المسارات
أحمد عبدالرحمن أبوزهرة في رسالة مؤثرة لوالده: "أول عيد من غيرك مالوش طعم"
زووم

أحمد عبدالرحمن أبوزهرة في رسالة مؤثرة لوالده: "أول عيد من غيرك مالوش طعم"
"نطح الفيسبا وجري".. عجل هارب يُثير الهرج أعلى كوبري الشون بالمحلة (فيديو
أخبار المحافظات

"نطح الفيسبا وجري".. عجل هارب يُثير الهرج أعلى كوبري الشون بالمحلة (فيديو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات أول أيام عيد الأضحى
الرخصة الأفريقية في خطر.. الزمالك يحل قضيتين فقط قبل 4 أيام من انتهاء المهلة