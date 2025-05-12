ما تأثير قلة الحركة على صحة الجسم؟

حذر الدكتور ستيفن ويليامز، أخصائي أمراض القلب الأمريكي في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك، من مخاطر صحية تترتب على قلة الحركة، مشيرا إلى أنها لا تقل خطورة عن التدخين.

وأوضح أن مجرد الوقوف أو البقاء على القدمين طوال اليوم لا يعتبر نشاطا بدنيا كافيا للحفاظ على صحة الجسم.

النشاط البدني ضرورة للصحة

تابع "ويليامز" أن النشاط البدني الفعال يتطلب تحريك الجسم بشكل منتظم، فضلا عن، الفوائد المتعددة لممارسة الرياضة، والتي تشمل التحكم في الوزن، وخفض ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب والعظام، تحسين الحالة المزاجية وتقليل مستويات القلق والاكتئاب، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

نمط الحياة الخامل.. "التدخين الجديد"

وصف الطبيب نمط الحياة الخامل بأنه "نمط حياة التدخين الجديد"، لما له من آثار سلبية تراكمية على الصحة.

مخاطر الجلوس والوقوف لفترات طويلة

أوضح بن جرينفيلد، خبير اللياقة البدنية، أن بقاء الجسم في وضعية ثابتة لأكثر من 60 إلى 90 دقيقة، سواء كانت جلوسًا أو وقوفًا، ينطوي على مخاطر صحية كبيرة.

لذا، من الضروري ممارسة تمارين خفيفة أو رفع معدل ضربات القلب لمدة لا تقل عن 10 إلى 15 دقيقة يوميًا، فضلا عن، التحرك ولو لبضع دقائق كل 30 دقيقة لتجنب الآثار السلبية للجلوس لفترات طويلة والحفاظ على صحة بدنية أفضل.

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