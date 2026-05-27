

رغم المذاق اللذيذ لأكلات عيد الأضحى، يعاب عليها احتوائها على سعرات حرارية مرتفعة ونسبة عالية من الدهون، مما يسبب زيادة الوزن عند الإفراط فيها.

وللاستمتاع بأكلات العيد دون زيادة الوزن، هناك مشروبات احرص على تناولها بعد الوجبات الدسمة، وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

1- مشروب النعناع

يساعد مشروب النعناع في تهدئة الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على مادة المنثول، التي تعمل على إرخاء عضلات المعدة والأمعاء، مما يسهل مرور الطعام ويقلل من الشعور بالانتفاخ، كما يساهم في تحفيز إفراز العصارة الصفراوية التي تساعد في تكسير الدهون، ويفضل تناوله بعد 15 إلى 20 دقيقة من تناول الوجبة لتخفيف الشعور بالامتلاء.



2- مشروب الزنجبيل مع الليمون





يُعد الزنجبيل من المكونات التي تساعد على تنشيط عملية الأيض وتحفيز حرق الدهون بفضل خصائصه التي تساعد على رفع معدل الحرق، كما يساعد الليمون على تعزيز إفراز أحماض المعدة، مما يدعم هضم الدهون والوجبات الثقيلة بشكل أفضل.

3- الشاي الأخضر



يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية مثل الكاتيكينات (EGCG)، بالإضافة إلى كمية معتدلة من الكافيين، مما يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي وزيادة معدل حرق الدهون وتحسين عملية الهضم، ويفضل تناوله بعد مرور 30 إلى 45 دقيقة من تناول الوجبة الدسمة.

4- مشروب خل التفاح المخفف



يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يساعد في تحفيز إفراز أحماض المعدة، مما يساهم في تحسين هضم البروتينات والدهون، ويحضر من خلال خلط ملعقة أو ملعقتان من خل التفاح الخام غير المصفى في كوب من الماء الدافئ، ويُفضل شربه قبل الوجبة لتحفيز الهضم أو بعدها لدعمه، مع تناوله بحذر وبكميات معتدلة ويفضل أن يكون تحت إشراف طبيب.

نصائح أخرى لتحسين الهضم بعد الوجبات الدسمة

تناول المشروبات ببطء وتجنب الشرب السريع لتقليل الضغط على المعدة.



المشي لمدة 15 دقيقة بعد تناول الطعام يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم.



تقليل تناول المشروبات المضرة بعد الوجبات الدسمة لتجنب ارتفاع مفاجئ في سكر الدم وزيادة الشعور بالخمول، مثل المشروبات الغازية والعصائر المصنعة.

