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تأثير تناول الكركديه على مرضى ضغط الدم

11:00 ص الجمعة 07 فبراير 2025

الكركديه

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الكركديه هو نبات عشبي يتميز بلونه الأحمر الداكن وأزهاره الجذابة، يُستخدم الكركديه في تحضير مشروبات منعشة وساخنة، ويُعتبر من المشروبات الصحية التي لها فوائد عديدة، خاصة لمرضى ضغط الدم.

فوائد الكركديه لمرضى ضغط الدم

خفض ضغط الدم

أن تناول الكركديه بانتظام يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع. ويعزى هذا التأثير إلى وجود مركبات في الكركديه تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، وفقًا لـ healthline.

تقليل الكوليسترول

يساعد الكركديه في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مضاد للأكسدة

يحتوي الكركديه على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

مدر للبول

يعمل الكركديه كمدر للبول، مما يساعد على تخليص الجسم من السوائل الزائدة والأملاح، وبالتالي يساهم في خفض ضغط الدم.

طريقة تحضير مشروب الكركديه

الكركديه البارد

يمكن نقع أزهار الكركديه المجففة في الماء البارد لعدة ساعات، ثم تصفية المشروب وشربه.

الكركديه الساخن

يمكن غلي أزهار الكركديه المجففة في الماء لبضع دقائق، ثم تصفية المشروب وشربه ساخناً أو بارداً.

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