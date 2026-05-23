إعلان

ما فوائد المشي بعد تناول وجبات اللحوم الثقيلة؟

كتب : نرمين ضيف الله

04:20 ص 23/05/2026

المشي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بعد تناول وجبات غنية باللحوم، غالبًا ما يشعر البعض بثقل في المعدة، انتفاخ، أو عسر هضم، المشي بعد الوجبات يمكن أن يحسن عملية الهضم، ويقلل الشعور بالثقل، ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

المشي لا يحتاج إلى مجهود كبير، لكنه يلعب دورًا مهمًا في تحريك الطعام خلال المعدة والأمعاء وتقليل امتصاص الدهون الزائدة.


فوائد المشي بعد تناول اللحوم الدسمة بحسب "webmd".

تحسين الهضم:

الحركة البسيطة تساعد على تنشيط العضلات في الجهاز الهضمي وتحريك الطعام بسرعة، مما يقلل الشعور بالامتلاء والانتفاخ.

تقليل ارتفاع سكر الدم:

المشي بعد الوجبات يساهم في التحكم بمستويات السكر، خصوصًا بعد تناول اللحوم مع الأطعمة النشوية.

تقليل تجمع الدهون:

النشاط الخفيف بعد الأكل يحفز حرق السعرات الحرارية ويحد من تراكم الدهون في الجسم.

تخفيف الانتفاخ والغازات:

الحركة تساعد على خروج الغازات من الجهاز الهضمي وتقلل الانتفاخ المزعج بعد الوجبات الثقيلة.

تعزيز الدورة الدموية:

المشي يساعد على تحسين تدفق الدم، ما يسهل وصول العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا بعد الهضم.

اقرأ أيضًا:

5 مشروبات تدعم صحة الكبد والكلى وتطرد السموم

مشروب شائع قد يهدد الكبد ويرفع خطر الإصابة بالسكري.. احذر تناوله

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

المشي صحة الدهون اللحوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين اتهام بالسرقة ومعاكسة فتاة .. يد الغدر تغتال "ياسين" في"الجزيرة" (فيديو)
حوادث وقضايا

بين اتهام بالسرقة ومعاكسة فتاة .. يد الغدر تغتال "ياسين" في"الجزيرة" (فيديو)
"جرائم بيت العيلة".. أبشع المجازر الأسرية في خلال أسبوع
حوادث وقضايا

"جرائم بيت العيلة".. أبشع المجازر الأسرية في خلال أسبوع
بالصور- لحظة وصول مجدي الجلاد بصحبة ابنته لميس العرض الخاص لـ "7 Dogs"
زووم

بالصور- لحظة وصول مجدي الجلاد بصحبة ابنته لميس العرض الخاص لـ "7 Dogs"
ما أفضل المشروبات الصحية بعد الوجبات الدسمة؟
نصائح طبية

ما أفضل المشروبات الصحية بعد الوجبات الدسمة؟
نشرة التوك شو| الصحة تكشف سبب نقص أدوية الكلى.. وتحذيرات من المباهاة بتصوير
أخبار مصر

نشرة التوك شو| الصحة تكشف سبب نقص أدوية الكلى.. وتحذيرات من المباهاة بتصوير

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟